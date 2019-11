Retour à la normale dans le quartier de la Praille

Le secteur P+R Étoile aux Acacias était à éviter mercredi matin. Une vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels ont été dépêchés à la route des Jeunes 13 à 6h58 pour venir à bout d'un feu de garage. Au cours de l'opération, un sapeur-pompier a été légèrement blessé. Il a été transporté au HUG, indique le service média du Service d'incendie et de secours (SIS).

Le carrefour de l'Étoile a dû être fermé plusieurs heures à la circulation. Les automobilistes qui circulaient sur la route des Jeunes ne pouvaient notamment pas tourner à droite sur le route des Acacias, mais ils étaient obligés d'emprunter le tunnel et de continuer tout droit.»

À 11h45, la circulation habituelle était rétablie, indique la police.

Le blocage sur la route des Jeunes a inévitablement eu des répercussions sur le trafic sur l'autoroute de contournement. D'importants bouchons ont été constatés jusqu'à la douane de Bardonnex et jusqu'en France voisine.

L'incendie n'a toutefois pas perturbé l'exercice de sécurité binational civil et militaire qui se déroulait vers le stade de la Praille mercredi matin et qui s'est terminé à 11h45.

Four à peinture en feu

«Le feu est parti du four à peinture d'une carrosserie, précise Nicolas Schumacher, commandant du SIS. Les dégâts matériels sont très importants à cause de la chaleur et de la fumée propagée dans le bâtiment». À 8h45, le feu était sous contrôle et les hommes du SIS s'attelaient à la lourde tâche du déblaiement.

Outre la blessure «bénigne» du sapeur-pompier, aucun blessé n'est à déplorer. Quelques occupants déjà présents dans le bâtiment ont été évacués.

Au total, dix-sept sapeurs-pompiers du SIS sont intervenus sur place et cinq véhicules ont été engagés.