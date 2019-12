Neuf véhicules sont impliqués dans un accident à la rue de la Servette

Un accident impliquant neuf véhicules a eu lieu ce mercredi, peu après midi, au pied de la rue de la Servette. Alors qu'un bus TPG en provenance de la rue Chantepoulet s'apprêtait à tourner sur la rue de Malatrex après le passage sous-voie, une fourgonnette de livraison a essayé de le doubler par la droite. La collision entre les deux n'a pu être évitée, la camionnette s'est retrouvée sur le flanc.

Pris dans son élan, le bus TPG a ensuite percuté sept autres véhicules, dont deux scooters, qui attendaient dans la direction opposée sur la rue de Malatrex. Un piéton a aussi été touché. Ce dernier a été pris en charge par une ambulance et emmené à l'hôpital. Le Service de presse de la police genevoise précise que l'accident n'a pas fait de blessés graves.

Aux alentours de 13 h , la circulation aux alentours des lieux de l'accident est fortement impactée. Les véhicules accidentés sont toujours sur place et la rue de Malatrex est fermée à côté des locaux du Quai 9. De nombreux badauds s'arrêtent pour regarder la scène et prendre des photos avec leurs smartphones.

«La fourgonnette de livraison a fait un tonneau et heurté un piéton qui attendait aux feux, racontent trois jeunes hommes qui se trouvaient dans une des voitures accidentées. Il y a eu un nuage de verre brisé. Après le choc avec la fourgonnette, le bus n'a pas pu s'arrêter tout de suite et il est rentré dans le flanc d'une voiture qui était devant nous, et l'a traînée sur plusieurs mètres, touchant au passage les scooters et les autres voitures, dont la nôtre. Ce sont les infirmières du Quai 9 qui ont été les premières sur place pour porter secours au blessé, puis les pompiers et les TPG sont arrivés rapidement.»