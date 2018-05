Meyrin: une personne blessée dans un incendie

Un feu s'est déclaré dans un appartement peu avant 22 heures au 4e étage du numéro 16 la rue Gilbert à Meyrin. Alarmé, le SIS s'est rendu sur place avec cinq véhicules et 19 hommes, informe le capitaine Jaques. L'équipe a été rejointe par six sapeurs-pompiers volontaires de Meyrin. Par ailleurs, d'importants moyens sanitaires (quatre ambulances et de nombreux véhicules de police) ont été engagés. Deux personnes ont été évacuées, dont l'une semble gravement atteinte: son pronostic vital serait même engagé. «L'incendie est maintenant maîtrisé, souligne le capitaine Jaques joint sur place. Nous procédons actuellement à l'évacuation des fumées dans l'immeuble et aux recherches dans les étages supérieurs.» Les causes de l'incendie sont inconnues, une enquête est ouverte.

Plus tôt, la région de Meyrin a été le théâtre d'une autre intervention du SIS. Peu avant 18h, c'est pour une alerte chimique sur le site de Genève Aéroport que le service a été mobilisé: un produit dangereux fuyait d'un fut placé à proximité du fret ferroviaire. Les pompiers de l'aéroport sont également intervenus dans cette délicate opération. Au total, 29 hommes ont été engagés afin de neutraliser et d'évacuer le produit. Suite à l’intervention, trois personnes ont été contrôlées, mais aucune n'a dû être hospitalisée. (TDG)