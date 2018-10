Le quartier des Eaux-Vives partage ses nuits avec un incendiaire de voitures haut de gamme

Il a recommencé. Qui, quoi? L’inconnu qui boute le feu aux voitures, actif dans le quartier des Eaux-Vives depuis les derniers jours de l’été. Le 17 septembre, deux véhicules partent en fumée; le 7 octobre, trois; le 18 octobre, cinq nouveaux cas, en diversifiant cette fois les cibles: bâche de bateau et bacs à fleur s’ajoutent aux châssis qui fondent au niveau des roues.

Une adresse est particulièrement concernée par ses passages nocturnes: le parking situé le long de la route de Frontenex, à 100 mètres à peine du fameux cèdre du Liban planté en 1820 à cet endroit. Pour brûler cet arbre au tronc remarquable, deux fois centenaire, il faudra se lever tôt. L’incendiaire, lui, se couche tard. Il opère à partir de 2h du matin et affectionne les retours sur des lieux déjà visités.

Le 62, route de Frontenex les collectionne. Pour les habitants de l’immeuble donnant sur ce stationnement très exposé, cela commence à bien faire. Un locataire aimable raconte les réveils à la lumière des feux bleus et au son des sirènes. D’abord une BMW blanche: « Quand les pompiers sont arrivés, elle avait déjà changé de couleur. Les enjoliveurs ont été projetés alentour, sans doute sous l’effet de la pression des pneux qui se consummaient. On a entendu une série d’explosions sourdes, c’était assez flippant.»

De vraies torchères

Le quinquagénaire qui parle a bonne oreille et n’invente rien. Les airbags se déclenchent au moyen de charges pyrotechniques. La «BM» est bien pourvue en la matière. Feu d’artifice haut de gamme à l’intérieur de l’habitacle, les flammes qui sortent sont vives, des vraies torchères.

Le flambeur affectionne les véhicules de catégorie supérieure, les berlines construites dans le nord de l’Europe. Ou il les déteste, c’est selon. Toujours est-il que, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, il remet ça en visant une jeep Mercedes au gabarit tout-terrain, sauf lorsqu’il s’agit de franchir la rampe d’accès au garage en sous-sol. Le toit est trop haut et doit coucher dehors.

Tentative avortée

Le voici en plein air, exposé à son tour. Un homme à genou froisse du papier plastifié sous le chapeau de la roue. Le combustible n’est pas le bon, le feu s’éteint tout seul, tentative avortée mais colère noire du propriétaire; les dégâts cachés sur ce genre d’engin coûtent une blinde.

L’artificier contrarié se venge à sa manière. Il entame sa série, en traversant les Eaux-Vives du haut vers le bas – il en a pris l’habitude -, avec arrêt à l’avenue de la Grenade, réputée pour ses jardins privatifs et ses places de parc en épi. La tache noire sur le bitume cloqué est grosse, la voiture qui a brûlé au même endroit ne devait pas être petite.

Feu délocalisé

De là, on débouche sur le quai Gustave-Ador, le quai Marchand et ses bateaux bâchés, avant de filer au Jardin anglais et d’arroser à coups d’allumette le mobilier floral de la Potinière. Il est 3h30 du matin, le restaurant est fermé. Le goût des séries conduit son adepte à délocaliser son ultime geste incendiaire d’une riche nuit – il prend visiblement confiance - en allumant un véhicule motorisé au 2, rue des Pêcheries, dans le quartier de la Jonction, que l’on atteint du Jardin anglais en suivant simplement le Rhône. A pied ou à vélo.

Tous ces feux dans l’espace public, aux heures de la nuit où les gens dorment sur leurs deux oreilles, où les rues sont désertes, sont confirmés par la police genevoise. Leur porte-parole n’en dit pas plus. La traque aux pyromanes ne rend pas bavard les forces de l’ordre. On peut les comprendre. Le dernier en date, sévissant dans le secteur de la rue de Carouge, a été mis à l’ombre au printemps sans que le Ministère public n’en fasse état dans un communiqué. Il est toujours en prison.

Taux de rechutes

Aucune information officielle en lien avec les cas récents ne filtre. Qui cherche-t-on? Pas le plus petit signalement à diffuser. Un seul individu? Plusieurs? Un récidiviste? La pyromanie remplit les classeurs judiciaires, le taux de rechutes est important. Comme les rotations de camions de pompiers sillonnant la ville. L’autre nuit, deux tonnes-pompes et un fourgon d’alimentation ont joué au chat et à la souris pendant trois heures, en allant d’une extinction à l’autre jusqu’à la fin de la nuit. Les patrouilles de police en ont fait de même. Jeu dangereux pour tous. (TDG)