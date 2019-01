Le feu a menacé «La Clémence»

Un incendie s'est déclaré pour une cause inconnue dans la nuit de mercredi à jeudi au 1er étage du 20, place du Bourg-de-Four, qui abrite les bureaux administratifs du célèbre bar La Clémence. «Nous avons été alertés à 4h50 pour une odeur de brûlé, puis nous avons reçu un deuxième appel confirmant un début d'incendie», relate le Major Nicolas Schumacher, commandant des pompiers genevois. La grande alarme a été déclenchée. Sur place, le feu était généralisé au premier étage et s'est propagé par les gaines techniques et le plancher au deuxième étage. «Nous avons bataillé ferme pour éviter qu'il se propage plus loin car l'ensemble de l'immeuble était enfumé.» L'équipe a dû trouer les murs pour atteindre les gaines et a même découpé les planchers à la tronçonneuse pour éteindre le feu et éviter sa propagation.

Les appartements situés au dessus étaient vides au moment des faits. «Nous avons passé du temps en reconnaissance pour en être certains», reprend le professionnel. Quatre personnes ont été évacuées dans les allées limitrophes. Elles ont été contrôlées, et comme il n'y avait aucun blessé ni intoxiqué, aucun transport à l'hôpital n'a été nécessaire.

Au total, 22 hommes et 7 véhicules ont été engagés, et des pompiers volontaires de la Ville de Genève procédaient encore en milieu de matinée au déblaiement des lieux, un ruban de sécurité faisant le tour de la fontaine y interdisant l'accès.

Sur place, le responsable de gestion de la Clémence, Quentin Rimet, explique que le bar aurait dû ouvrir ce jeudi dès 6h30. «On a été prévenus avant. Les pompiers sont intervenus très rapidement pour gérer l'incendie. À notre grande chance, il n'y a aucun blessé et le rez-de-chaussée n'a pas été touché. Visuellement, il n'y a rien, la façade, les moulures, le bar en bois sont conservés. Cela aurait pu être bien plus grave.» Aucune date de réouverture n'est prévisible à ce stade. «On attend le rapport du SIS et on est aussi en train de voir avec les assurances.» (TDG)