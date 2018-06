La rue Adrien-Lachenal bouclée à cause d'une odeur suspecte

Jeudi, en fin de matinée, la rue Adrien-Lachenal a été bouclée par les forces de l'ordre. Sur place, cinq véhicules du Service d'incendies et de secours (SIS), dont une ambulance, sont parqués et près d'une quinzaine d'hommes sont déployés aux abord de l'immeuble blanc qui se dresse au n°20. Juste en face, des secouristes ont dressé un nid de blessés où une demi-douzaine de personnes sont assises, une petite pancarte orange accrochée autour du cou. Sur la terrasse du restaurant Granola, quelques mètres plus haut, on évoque une fuite de gaz.

La capitaine Favero, du SIS, se veut rassurant: «Nous sommes intervenus pour lever un doute sur une odeur suspecte qui a incommodé plusieurs occupants du bâtiment.» Selon l'officier, il s'agissait d'une odeur de soudure liée à des travaux dans la chaufferie de l'immeuble. «Il n'y a aucun blessé», ajoute le pompier.

Vers 12h25, le dispositif était levé et la rue rouverte au trafic. (TDG)