Il est venu au Salon de l’auto pour «voir sous les jupes des filles»

Il a dû y passer pas mal de temps, circuler entre les stands, faire des repérages, avant de trouver enfin l’objet de son désir. Ce contemplatif aux intentions louches visite le Salon de l’auto, ce mardi 13 mars, sans savoir en effet que le dress code a changé cette année. Chez les filles comme chez les garçons. Ils se ressemblent, portent un pantalon gris ou noir, un gilet pas trop cintré, bref une tenue de ville à la fois élégante et décontractée.

Les hôtesses se regardent enfin dans les yeux. Notre homme, en revanche, continue à se comporter comme un Alain Souchon qui aurait mal tourné. Il est venu à Palexpo pour «voir sous les jupes des filles». L’une d’elles a repéré sa présence suspecte, son intérêt appuyé pour le personnel féminin du stand davantage que pour les voitures exposées.

Elle s’approche de lui et lui retire des mains le sac en papier qu’il tenait. A l’intérieur, une boîte en carton et dans la boîte une caméra dissimulée. La panoplie embarquée servait bien à une forme de captation délictueuse. Confirmée par le matériel découvert plus tard au poste de police lors de la fouille complète du prévenu.

Soit notamment une sacoche munie d’un socle et d’un orifice servant à insérer une caméra cachée; sans compter une télécommande pour actionner à distance les contre-plongées ciblant le vêtement décrit par le parolier français. «Les images récupérées par les agents montrent que le prévenu a bien filmé plusieurs hôtesses du Salon de l’auto sous différents angles», précise la porte-parole de la police genevoise, Chloé Dethurens.

Avant d’ajouter: «L’une de ses victimes a porté plainte. L’homme reconnaît les faits, il est âgé de 38 ans, né et domicilié en France. Il a été appréhendé pour violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et déféré devant le Ministère public.» (TDG)