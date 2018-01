Elle attrape un cygne pour l’écarter du pont du Mont-Blanc

Une dame n’a pas hésité à attraper un cygne dans ses bras pour l’éloigner de la circulation, ce lundi matin vers 9h30, selon un piéton qui a filmé la scène. L’animal se baladait sur le pont du Mont-Blanc. Elle l’a guidé jusqu’à la route descendant au parking du Mont-Blanc, mais au moment de traverser des buissons pour rejoindre le lac, le cygne ne voulait plus quitter la route. La dame n’a pas hésité à capturer l’oiseau et le maintenir dans ses bras, en attrapant son bec pour prévenir les coups de cet animal réputé agressif. «C’est lourd», s’est-elle exclamé après l’avoir remis à l’eau sous les acclamations des passants.

«Le comportement de cette dame est des plus louables, reconnaît Patrick Jacot, président-fondateur du Centre Ornithologique de Réadaptation (COR), à Genthod. La manipulation de l’oiseau a été bien effectuée, en tenant fermement les ailes et le cou pour éviter les coups. Néanmoins, tempère le spécialiste, il est préférable, dans de telles situations, d'alerter le Service d'incendie et de secours (SIS), au 118. Le personnel du SIS est en effet formé pour capturer l’oiseau sans danger et estimer son état de santé, car si ce dernier est arrivé sur le pont du Mont-Blanc, c’est qu’il avait peut-être un problème suite à un choc contre une des lignes TPG, comme c’est souvent le cas», précise-t-il.

Pour le président-fondateur du COR, le rabattage de l’oiseau, comme le montre les images de la vidéo, s'avère également problématique car «celui-ci, effrayé, aurait pu tenter de s’envoler et heurter un véhicule en sens inverse». Patrick Jacot estime enfin qu'il aurait été plus prudent de faire vérifier son état de santé par des professionnels du centre avant de le relâcher.

