Deuxième accident avec délit de fuite, impliquant un total de sept véhicules

Dans la même nuit de samedi à dimanche, un accident tout aussi violent dans son enchaînement que celui survenu en début de soirée sur le pont de la Coulouvrenière, a mobilisé les forces de l’ordre et d’importants moyens sanitaires. Il est 5h30 lorsqu’un automobiliste, venant de la place Neuve, remonte la rue de la Croix-Rouge avant d’aborder la rue de l’Athénée. Arrivé au carrefour avec le boulevard Helvétique, il ne respecte pas la signalisation lumineuse.

Pour le dire plus simplement, il brûle le feu rouge et entre en collision avec un taxi Uber circulant normalement sur ce même boulevard en direction de Rive. Le chauffard, au lieu de s’arrêter, remet les gaz et continue tout droit sur la rue de l’Athénée, dans son ultime tronçon montant. Pas longtemps. Sur la droite, des voitures stationnées au bord du trottoir.

Le conducteur fautif les percute avec son Audi, provoquant une collision en chaîne. Sa vitesse est visiblement excessive, car à l’arrivée des secours, l’un des véhicules vides, normalement garé, a été projeté sur le trottoir et est sur les flancs. C’est l’affaire des pompiers, venus eux aussi en nombre, sans qu’ils ne soient obligés de procéder à une désincarcération.

Les ambulances prennent en charge les occupants du véhicule incriminé et les acheminent à l’hôpital. «Blessures légères, d’après les informations recueillies sur place», indique la porte-parole de la police genevoise, Chloé Dethurens, tout en confirmant par ailleurs l’engagement important des moyens de secours et les conséquences spectaculaires de l’accident.

Le conducteur du taxi et ses clients sont également conduits aux HUG pour des contrôles approfondis. Les dégâts sont considérables et la police mène la deuxième enquête du week-end sur un terrain qu’elle connaît bien: celui des délits de fuite caractérisés.

(TDG)