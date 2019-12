Deux violentes agressions ont eu lieu samedi dans le quartier de Plainpalais: les auteurs courent toujours

Comme nous le révélions ce week-end sur tdg.ch, les forces de l’ordre sont intervenues samedi matin, peu avant 2h, à Plainpalais. À leur arrivée à la place du Cirque, les agents ont découvert une jeune femme blessée. Une information que nous confirme Alexandre Brahier, porte-parole de la police. «Elle a été frappée au visage par une autre fille.»

Après l’agression, cette dernière a pris la fuite. La victime, elle, a été acheminée en ambulance aux Urgences. «Pour l’heure, il n’y a pas eu d’interpellation», indique Alexandre Brahier. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de cette violente affaire.

La jeune femme blessée a accepté de nous livrer sa version des faits ce dimanche matin: «Je sortais d'un anniversaire au Moulin Rouge. J'étais seule, je voulais rentrer chez moi. Je me suis donc rendue à l'arrêt des bus 2 et 19. Là, je me suis assise et regardais mon téléphone. Ensuite, je me souviens juste qu'une jeune femme m'a aidée à m'asseoir, j'étais couverte de sang et en état de choc. Une ambulance est arrivée pour m’emmener à l’hôpital, où j’ai passé la nuit. J'ai les deux dents avant cassées, des plaies au visage, un œil au beurre noir et des bleus sur tout le corps. Je compte bien porter plainte.»

Des hommes en capuche

Une autre violente agression a eu lieu le même jour vers 17h devant le théâtre de la Comédie. D’après nos renseignements, un jeune homme de 22ans a été tabassé par un groupe au boulevard des Philosophes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les agresseurs, la tête couverte par des capuches, se sont acharnés sur la victime, qui a été hospitalisée.

La bande était composée d’une vingtaine de personnes. Une information confirmée par Alexandre Brahier. La victime aurait déjà été menacée la veille. «C’est effectivement ce qu’elle a déclaré», précise l’attaché de presse.

S’agit-il d’un affrontement de nature politique entre des jeunes extrémistes? «À première vue, il s’agit plutôt d’un règlement de comptes entre jeunes», répond Alexandre Brahier. Il n’y a pas eu d’interpellation pour l’instant. Les recherches continuent.