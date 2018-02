Bien qu'abondante, la neige s'arrêtera cet après-midi

Les Genevois voient tomber les flocons depuis 9h30 ce matin. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le canton revêtira un manteau blanc: «La neige devrait déjà s'arrêter vers 11 heures, 11 heures et demie», selon Olivier Duding, expert chez Météo Suisse.

Il faut s'attendre à «une très légère couche de neige sur l'herbe en campagne». Pas de quoi perturber le trafic: en ville, «la neige ne se maintiendra pas en raison des températures légèrement positives. Après deux heures de temps sec cet après-midi, toute trace de neige devrait disparaître», rappelle encore le spécialiste. Ces prochains jours, pas de flocons attendus.

En France, la région Rhône-Alpes est par contre en vigilance orange neige: entre 2 et 5 centimètres de neige sont attendus en plaine et entre 10 et 20 centimètres au-dessus de 500 mètres. (TDG)