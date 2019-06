En juin à Genève, les élèves sont déjà en mode vacances

L’école vient de se terminer. Officiellement, le dernier jour tombait ce 28 juin. Mais les élèves du Cycle d’orientation étaient déjà en vacances depuis une semaine au moins. Parfois plus: dans le calendrier d’un établissement que nous avons consulté, il est prévu, dès la mi-juin, de rendre les casiers, et dès le 20, de partir en course d’école, de rendre le matériel, de nettoyer les classes et même de participer à une soirée disco. Mais de suivre des cours, il n’en est plus question. Que justifie ce relâchement?

Les interrogations sur l’organisation de la fin de l’année scolaire ne sont pas nouvelles. En 2015, le député PLR Jean Romain déposait une motion pour que les élèves travaillent jusqu’au terme de l’année ( lire ci-contre ). Le Département de l’instruction publique (DIP) reconnaissait alors une «forme de dérive en regard des exigences d’enseignement» durant les trois dernières semaines d’école. À la rentrée suivante, il appliquait des réformes, exigeant notamment la tenue d’activités à caractère pédagogique et un horaire régulier jusqu’à la fin de l’avant-dernière semaine d’école. En revanche, la dernière semaine, les cours cessent. Dans les faits, ils s’arrêtent même avant, dans certains établissements.

Permettre les conseils

Ce choix interroge. Il est lié à une multitude de facteurs, précise Guylaine Antille, secrétaire générale adjointe et responsable de communication interne du DIP. «Les cours sont suspendus pour permettre la tenue des conseils de classe et garantir les processus de la préparation de l’année scolaire ainsi que les transitions vers le secondaire II», résume-t-elle. Les conseils réunissent l’ensemble des professeurs d’une classe et servent notamment à examiner la situation des élèves en difficulté. Ils se tiennent sur trois jours, un jour par degré du cycle.

Ne peut-on pas placer ces conseils le premier jour des vacances, afin d’éviter de libérer les élèves avant la fin de l’année? Irréalisable, soutient le DIP. En raison des impératifs d’inscriptions, qui permettent de garantir la rentrée scolaire dans les délais, et parce qu’il faut que les parents soient joignables pour discuter de l’orientation de leur enfant.

Pourquoi, alors, ne pas les tenir en fin de journée, après les cours, tout au long du mois de juin? Là encore, le DIP répond par la négative. «Cela nécessiterait de prolonger la période consacrée à ces conseils, et donc d’anticiper la reddition des notes.» Julien Nicolet, membre du bureau du syndicat des maîtres du cycle (FAMCO), développe: «Sachant qu’il y a environ 45 classes par cycle et qu’il faut au minimum trente minutes de conseil par classe, cela nécessiterait une durée beaucoup plus longue!» Or, le calendrier n’est pas extensible, relève-t-il, en mentionnant la date butoir du 27 juin pour les inscriptions au secondaire II ou leurs confirmations. Et faire commencer les conseils plus tôt implique d’arrêter d’évaluer plus tôt. «Cela voudrait dire qu’il faudrait garder plus longtemps en classe les élèves alors qu’ils ne sont plus évalués. Le faire durant deux à trois jours c’est faisable, plus cela devient difficile.»

Gardiennage pédagogique

Cette semaine de congé ne semble pas émouvoir les parents. La Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire (FAPEO) indique ne pas avoir eu de plainte de ses membres sur ce sujet. «La situation était certes insatisfaisante il y a quelques années, mais depuis les réformes, elle semble réglée», rapporte sa secrétaire générale, Anne Thorel Ruegsegger.

Parmi ces insatisfactions figurait notamment l’encadrement durant les dernières semaines d’école. Des parents regrettaient que les maîtres se contentent de passer des films en classe. «Mais nous n’avons plus eu de retours de ce type depuis la mise en place des mesures du DIP pour répondre à la motion», relève la secrétaire générale. Aujourd’hui, l’avant-dernière semaine est occupée par des sorties scolaires et des activités organisées. Julien Nicolet concède que c’est plus du «gardiennage» que de l’enseignement, «mais ces activités sont pédagogiques. Par exemple, je fais jouer mes élèves au «GE de lois» que nous avons créé pour rendre l’apprentissage de la citoyenneté ludique. Certains collègues organisent des sorties, passent des films en lien avec leur enseignement, entre autres.»

Ce «gardiennage» revêt une dimension récréative plus que studieuse. Ce n’est toutefois pas forcément un problème pour Anne Thorel Ruegsegger. «On peut «travailler» d’une manière différente, du moment qu’il y a un intérêt pédagogique ou social (échanges, expériences partagées, etc.).» Et d’ajouter qu’il faut être réaliste: «Il est très compliqué d’intéresser à quoi que ce soit de scolaire des élèves qui ont reçu leurs notes.»

Une semaine de flottement

Même le député PLR Jean Romain semble satisfait par l’organisation actuelle. «Je n’ai jamais demandé que les élèves travaillent le vendredi 28 juin jusqu’à 17 h. Lorsque j’ai déposé ma motion, qui faisait écho à des problèmes pointés par les parents, il y avait trois semaines de flottement. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une. Si cela convient aux parents et que le DIP ne peut pas faire autrement à cause de contraintes administratives, alors le but de ma motion est atteint. Je ne tiens pas à être plus royaliste que le roi.»

