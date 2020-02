Les employés de la Ville se fâchent

Mercredi à midi, le parc des Bastions s'est retrouvé envahi d'uniformes jaunes, verts, parfois rouges. De drapeaux et de pancartes. «Gardien de piscine, je vais perdre 480 francs par mois». Environ 300 employés de la Ville de Genève se sont réunis à l'appel des syndicats SIT et SSP, pour protester contre le nouveau règlement sur leurs indemnités édicté par le Conseil administratif. Celui-ci sabre en effet dans les montants qui étaient reversés notamment aux métiers les plus pénibles. De l'employé de la voirie à celui de la police municipale, du paysagiste des espaces verts au collaborateur des pompes funèbres.

Pour rappel, en novembre, la Cour des comptes a épinglé le régime des indemnités en Ville de Genève, le jugeant chaotique. Chaque année, 12 millions de francs étaient jusqu'ici reversés aux employés, selon un règlement daté des années 70 et amendé de multiples fois. Or, celui-ci présentait de nombreuses inégalités, l'horaire de nuit ne commençant pas à la même heure selon les services, par exemple. Des indemnités étaient même discutables, selon la Cour, comme celle liée au changement d'heure ou aux vacances. Au total, 300'000 francs n'auraient pas dû être versés aux employés.

«Le travail n'a pas changé»

L'Exécutif a donc voulu faire le ménage dans cet imbroglio de règles, mais le résultat ne plaît pas aux syndicats, qui regrette une «absence de négociations. Le Conseil administratif fait des économies sur le dos du personnel. C'est une honte, tonne Valérie Buchs, secrétaire syndicale au SIT. On enlève le droit à la collation pour le travail de nuit, alors que ceux qui travaillent dans les bureaux ont droit à une indemnité lorsqu'ils travaillent entre midi et deux. Est-ce juste?» Selon les calculs des syndicats, un employé de la voirie pourrait perdre 300 francs par mois. «Pourquoi changer le système alors que le travail, lui, n'a pas changé. Les employés continuent à répondre aux urgences pendant la nuit, à effectuer du marquage sur les routes à 3h du matin...», note Valérie Buchs.

Qu'est-ce que le règlement ôte à ces employés? Selon les chiffres que la Commission du personnel de la Ville a transmis à tous les collaborateurs de l'administration, et que l'Exécutif n'a pas souhaité nous commenter, l'indemnité pour travail de nuit (22h-6h) passe de 10,15 francs de l'heure à 7,55. Le cumul entre les indemnités de nuit et de week-end est supprimé. Celles pour travail du soir (19h-22h) subit la même baisse. Les conditions de travail du dimanche et des jours fériés sont simplifiées: on passe désormais à 7,55 francs de l'heure pour tout le monde, voirie comprise, et les différents régimes sont abolis. Les indemnités forfaitaires disparaissent. La collation et le repas qui étaient payés lors d'un horaire continu ou décalé passent eux aussi à la trappe.

Un autre aspect inquiète les syndicats, celui de la retraite anticipée pour ces métiers dits pénibles. La fin des dispositions transitoires de la caisse de pension CAP étant prévue pour fin 2020, ils souhaitent que des négociations s'ouvrent sur la retraite anticipée à 62 ans pour tous les employés de la Ville, et à 60 ans pour ceux exerçant une activité particulièrement difficile.

Préavis de grève?

Les syndicats participeront ce jeudi à une séance avec le Conseil administratif, qui pour l'heure refuse de s'exprimer étant donné les discussions en cours. «Si les choses se passent mal, nous donnez-vous l'accord pour sortir de la salle?» demande Corinne Béguelin, du SSP, à l'assemblée. «Oui!» hurlent les participants. D'ici à deux semaines, si rien ne bouge, ceux-ci seront convoqués en assemblée générale, où ils devraient être amenés à voter un préavis de grève. Le Parti du travail, par la voix de sa candidate à la mairie Maria Pérez, a annoncé qu'il déposera une demande de moratoire sur toute modification statutaire attaquant les acquis du personnel jusqu’à l’entrée en fonction du nouvel Exécutif.