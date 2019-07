Drogue, alcool, vitesse, feux grillés et délit de fuite

Un automobiliste de 33 ans, domicilié en France, a cumulé les infractions routières, jeudi, aux aurores, à Genève. La police est parvenue à l'interpeller et a constaté que l'individu faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse à la suite de faits similaires.

Une patrouille de police a repéré le conducteur lorsqu'il a grillé deux feux rouges d'affilée. Il conduisait sa voiture à vive allure. Les policiers ont ensuite perdu de vue l'automobile. Ils l'ont retrouvée peu après, garée dans le quartier des Pâquis. Sur place, ils interpellent les trois passagers du véhicule.

Ils mettent la main sur le conducteur quelques instants plus tard. Celui-ci s'était débarrassé, dans sa fuite, de ses papiers d'identité et de son permis de conduite. Amené au poste, l'homme est soumis à l'éthylotest qui affiche un taux de 1,4 pour mille. Il est de plus sous l'influence de stupéfiants. (ats/nxp)