La diaspora iranienne de Genève exprime sa colère suite au crash

«C’est horrible! Nous sommes choqués. Nous aurions tous préféré qu’il s’agisse d’une erreur technique», résume Marjan*, une iranienne de 53 ans établie à Genève. Samedi, elle était témoin, comme tout le monde, de la volte-face du régime iranien. Trois jours après le crash d’un Boeing 737 d’Ukraine International Airlines, et avoir nié en bloc toute responsabilité, Téhéran a présenté, samedi, ses excuses pour avoir abattu l’appareil «par erreur». Tous les passagers, soit 176 personnes, sont décédés.

«Quoi qu’il se soit passé, c’est encore une fois des personnes civiles innocentes qui sont tuées, et c’est bien triste!» lance Aïda*, une retraitée, qui a vécu à Téhéran jusqu’à ses 25 ans.

«Les Iraniens sont très déçus et n’ont pas confiance. S’il s’était agi d’un vol interne et que personne n’avait filmé le drame, on se dit que le régime aurait été capable de tout camoufler!» souligne Marjan. Cette mère de famille est particulièrement émue, car elle a elle-même perdu son frère dans un accident d’avion, il y a une dizaine d’années.

Comme tous les Iraniens interviewés, elle préfère garder l’anonymat par prudence, elle retourne deux à trois fois par an dans son pays d’origine. «Le gouvernement s’est tiré une balle dans le pied, il a agi comme en temps de guerre. Que l’on soit pour ou contre le régime, ce qui est certain, toutefois, c’est que rien ne serait arrivé si les États-Unis n’étaient pas intervenus.»

Une «cohésion» ébranlée

L'élimination, le 3 janvier, du général iranien Qassem Soleimani par un tir de drone à Bagdad, sur décision du président Donald Trump, a mis le feu aux poudres. Farah* n’a pas fermé l’œil durant quatre nuits, par peur. Elle le répète: «Il faut éviter la guerre à tout prix!» Il faut dire que cette médecin genevoise a grandi durant le conflit Iran-Irak et le traumatisme est encore présent. «Les salles de classe étaient construites dans des sous-sols, on a grandi en regardant les avions irakiens passer et en se demandant quelles zones allaient être touchées», se souvient-elle.

Alors quand Qassem Soleimani a été tué par un raid américain cette quadragénaire a craint le pire. Farah suit les nouvelles sur la chaîne d’information en continu BBC Persian et échange avec ses parents au pays. Sur place, le régime iranien riposte dans la nuit du 7 au 8 janvier, en envoyant plusieurs missiles sur deux bases américaines en Irak abritant des soldats de la coalition. «C’est quand même incroyable que le président de la plus grande démocratie du monde décide du jour au lendemain d’attaquer un autre pays libre, sans que les pays européens, notamment, ne réagissent!» s’étonne-t-elle.

A contrario, Abbas*, arrivé à Genève il y a huit ans comme réfugié politique, voyait dans l’action américaine un «espoir» pour changer de régime. Il préfère désormais ne plus suivre l’évolution de la situation en Iran, depuis qu’il a vu la foule rassemblée lors des funérailles de Qassem Soleimani, érigé en héros national et en martyr par certains. «Ils rendaient hommage à un terroriste!» lance-t-il.

Pour Mohammad-Reza Djalili, professeur émérite du Global Institute Geneva, il ne faut pas être dupe des images diffusées par la télévision iranienne. «Le régime a fait fermer ce jour-là les usines ou encore les écoles et les Iraniens étaient fortement poussés à aller lui rendre hommage publiquement. Mais les 15% de la population estimée ayant participé à ces rassemblements ne reflètent pas la position de l’ensemble du pays.»

Conflit irano-iranien

Cette prétendue cohésion du peuple n’aura pas subsisté longtemps: suite aux aveux sur le crash, des étudiants manifestaient en masse, ce week-end à Téhéran, en scandant des slogans très durs antirégime, réclamant, pour certains, le départ de l’ayatollah Ali Khamenei. Les raisons ne sont pas économiques, comme en novembre, suite à l’annonce d’une hausse d’au moins 50% des prix de l’essence, mais politiques.

À l’intérieur du pays, la colère gronde et à l’internationale, les tensions subsistent autour du dossier nucléaire. L’Iran a annoncé le 5 janvier qu’il s’affranchissait davantage de l’accord de Vienne sur le nucléaire en ne s’imposant plus de limites quant à ses activités d’enrichissement d’uranium. Toutefois, Téhéran continue de se soumettre aux inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

«L’Iran reste prudent et ne claque pas complètement la porte, commente Mohammad-Reza Djalili, mais l’accord est moribond puisque les États-Unis l’ont quitté le 8 mai 2018. Les Européens avaient, par ailleurs, promis qu’ils compenseraient les pertes liées aux rudes sanctions économiques, mais rien n’a été fait.»

Continuer à affaiblir économiquement l'Iran sans pour autant poursuivre l'escalade de la violence semble être la politique des derniers jours des États-Unis. «Mais depuis ce week-end, le conflit irano-américain est devenu irano-iranien», résume Mohammad-Reza Djalili.

*Noms connus de la rédaction