Des doutes apparaissent sur la conformité de l'e-trottinette de Föhn

Au premier jour de la mise en location d'une flotte de trottinettes électriques en libre-service à Genève, un doute apparaît quant à leur compatibilité avec la réglementation helvétique. C'est un membre de l'Association des trottinettes électriques de Genève, créée l'an dernier, qui a alerté spontanément la «Tribune de Genève».

«La e-trott est soumise aux mêmes règles que le vélo, elle doit avoir minimum deux freins au guidon mécaniques ou hydrauliques», écrit ce correspondant qui préfère ne pas apparaître nommément, mais qui travaille dans le secteur. Selon lui, l'utilisation d'un tel engin n'est licite que sur le domaine privé, pas dans l'espace public. Les trottinettes Föhn disposent d'une manette de frein sur la gauche du guidon, mais d'aucun autre équipement apparent pour faire décélérer le véhicule.

Le doute est corroboré par un professionnel, exploitant de l'enseigne Tec&Way à la Jonction. «Clairement, ces trottinettes ne sont pas légales, faute de disposer d’un second frein, confirme Nicolas Saramon. Cela fait dix ans que je suis actif dans ce domaine, plus complexe qu’on ne le croit. Je suis choqué qu’ils se lancent avec un matériel qui n’est ni homologué et ni homologable en Suisse. Que diriez-vous d’un loueur de voitures qui fournirait à ses clients des véhicules interdits? Quelle responsabilité en cas d’accident?»

Les exigences techniques concernant les freins des cyclomoteurs ou assimilés sont détaillés à l'article 178 de l'ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers. En début d'année, l'Office fédéral des routes a publié une version actualisée des exigences en vigueur.

Nous avons demandé en début d'après-midi aux représentants de Föhn de bien vouloir communiquer le numéro d'homologation de leur matériel. Leur réponse se fait attendre. (TDG)