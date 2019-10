D’ici à 2023, la population va exploser à Troinex

À l’horizon 2023, Troinex devrait accueillir plus de 960 nouveaux habitants. Une petite révolution pour cette commune de 2310 âmes. La raison de cette explosion démographique? La réalisation du plus gros projet immobilier en zone villas jamais construit sur le canton de Genève.

Nommé le Parc des Crêts, ce nouveau quartier se déploiera sur 90 000 m2 le long de la route de Troinex. Les investisseurs viennent d’obtenir l’autorisation de construire du Département du territoire et le chantier pourrait démarrer au mois de mai. Les premiers habitants sont attendus en 2022. Pour la commune de Troinex, qui s’apprête à voir sa population augmenter de 40% en quatre ans, la création de ce nouveau quartier est un réel défi.

Que prévoit ce projet?

Au total, ce sont 368 logements destinés à la vente en PPE et à la location qui verront le jour. Ils seront répartis de la manière suivante: 40 villas et 263 appartements situés dans des petits immeubles et 68 logements séniors (lire encadré). Les bâtiments utiliseront environ 20% de la surface totale des terrains. Le taux d’occupation du sol (qui se monte à 0,58%) est le résultat d’un compromis trouvé avec la Commune (qui ne voulait pas une densification trop forte) et l’État, qui demandait un minimum de 0,55%.

Derrière ce projet se trouve le groupe 3N Investissement, créé pour l’occasion et administré par les avocats Marc Gilliéron et Bruno Mégevand ainsi que le promoteur immobilier Magid Khoury. Propriétaire des terrains qu’il a rachetés pour près de 100 millions, ce groupe s’apprête à investir plusieurs centaines de millions dans ce projet. À ce stade, ses administrateurs ne souhaitent pas communiquer le montant exact de leurs investissements ou les noms des investisseurs.

Des logements destinés à qui?

À toute personne intéressée et prête à mettre le prix demandé. Car il faut savoir qu’en zone villas, les prix ne sont pas contrôlés par l’État. Les promoteurs ont donc la liberté de fixer les montants qu’ils souhaitent. «Nous voulons que ces logements soient accessibles à tous. Les premiers prix seront donc similaires à ceux pratiqués en zone de développement», assure Marc Gilliéron, avant de préciser que la grille tarifaire n’est pas encore établie et que la précommercialisation devrait commencer à la fin de l’année. Seule certitude à ce stade, les Troinésiens seront prioritaires.

Qu’en pensent les autorités?



Du côté de l’État, on salue un projet mené de concert avec les autorités cantonales et municipales. Une collaboration également soulignée par les autorités troinésiennes. Ces dernières ont d’ailleurs délivré un préavis positif pour sa réalisation sous réserve de certains aménagements. Ainsi, les petits immeubles d’un ou de deux étages sur rez seront construits au centre de la parcelle alors que les villas verront le jour en bordure de terrain afin de ne pas déranger les habitants des maisons existantes. Une servitude de passage destinée à la mobilité douce a également été demandée par la Mairie pour pouvoir rejoindre le ruisseau du Marais à travers ce nouveau quartier.

La zone comprendra également des espaces de détente tels que deux aires de jeu, un terrain de basket, des tables de ping-pong, des potagers urbains, des espaces réservés aux chiens et des salles communes. En revanche, aucun magasin n’est prévu. «Les commerces sont interdits en zone villas, indique Marc Gilliéron. Il est vrai que nous aurions pu demander une dérogation, seulement la Commune ne voulait pas d’un deuxième centre du village et nous avons respecté cette volonté.» Afin de permettre aux futurs habitants de rejoindre l’actuel centre, le Conseil municipal planche sur la réalisation de deux axes destinés également à la mobilité douce.

Quels défis pour la commune?

Si les revendications des autorités troinésiennes et de l’État ont été prises en compte, la commune s’apprête tout de même à vivre une situation compliquée. En cause: le manque de place dans le bâtiment scolaire et la circulation automobile. «Notre école est pleine, mais il faut savoir qu’environ 40% des élèves ne sont pas de Troinex, donc nous avons un peu de marge, malheureusement ça ne suffira pas à long terme», constate le maire, Guy Lavorel. Afin de pouvoir combler la demande, la construction de nouvelles classes à la place de l’ancienne salle communale est envisagée. Ces réalisations permettront de patienter jusqu’à ce qu’un nouveau bâtiment scolaire puisse voir le jour à plus long terme.

La problématique de la circulation automobile sera nettement plus compliquée à gérer. «Nous souffrons déjà d’un surplus de trafic. Aux heures de pointe, le centre de la commune est traversé par des centaines de voitures chaque jour», déplore le maire. Et l’arrivée de nouveaux habitants ne manquera pas d’amener davantage de véhicules sur les routes communales (le projet prévoit 664 places de parking, dont 55 seront réservées aux visiteurs).

Alors pourquoi avoir donné un préavis positif à ce projet? «Le premier vote a eu lieu y a deux ans, indique Guy Lavorel. À l’époque, nous comptions sur la réalisation des liaisons routières de Genève-Sud (L1, L2) pour décharger notre centre de la circulation.» Les autorités communales espèrent désormais que l’État leur proposera une alternative à ce projet refusé par le Grand Conseil au mois d’avril.

Dans l’attente d’une hypothétique solution, tous ses espoirs reposent sur la mise en place de la ligne de bus 49, qui devrait relier Veyrier à la gare du Léman Express du Bachet-de-Pesay en passant par Troinex. «Il faut que cette ligne soit en fonction lorsque les nouveaux habitants arriveront afin qu’ils prennent tout de suite de bonnes habitudes.» Reste que pour l’instant, ce dernier projet se heurte à l’opposition de nombreux habitants des petits chemins du Saussac et de Drize, que les bus devraient emprunter.