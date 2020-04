Le coronavirus gèle leur mariage

Les «Save the date» ont déjà été envoyés, mais la cérémonie n’aura finalement pas lieu. Enfin, pas à cette date. Alors que le mois d’avril signe le début de la saison des mariages, des couples voient l’un des plus beaux jours de leur vie être paralysé par le coronavirus, à Genève, comme ailleurs.

C’est le cas de Samantha et Edoardo. Les tourtereaux genevois devaient se marier civilement le 20 mai au Tessin, canton d’origine du fiancé. Une date symboliquement forte, puisqu’ils se sont mis ensemble, il y a neuf ans, le 20 mai 2011. La grande fête avec la famille et les amis devait suivre, un mois plus tard, en Provence, avec 120 invités prévenus de longue date. Mais avec l’arrivée du virus, qui a, en plus, lourdement touché le Tessin, et l’interdiction de se rassembler à plus de cinq personnes, ils ont dû revoir tous leurs plans. «C’était inimaginable pour nous de nous marier sans nos parents à la mairie!» explique Samantha, 30 ans.

Samantha et Edoardo, ensemble depuis neuf ans, avaient prévu de se marier le 20 mai. Photo: DR

«Tout doit être repensé»

Après beaucoup d’angoisse et de réflexion, le couple prend la décision de repousser la cérémonie civile au mois d’août, en espérant que les mesures anti-Covid-19 seront levées. Sa grande fête dans le Sud-Est, elle, est déplacée au 12 septembre. Les faire-part sur papier fin feront cette fois place à une invitation par e-mail.

«Après un an et demi à ne parler presque exclusivement que du mariage, tout doit être repensé dans l’urgence, raconte la future mariée. Mes beaux-parents, coincés à Dubaï à cause de la pandémie, et mes parents essaient de nous rassurer en nous disant qu’en automne, l’événement sera encore plus beau!»

Par chance, Samantha et Edoardo ont pu être prioritaires et bloquer une autre date dans le même domaine provençal, sans frais. Tous les prestataires étaient aussi disponibles, sauf les chanteurs et le maquilleur-coiffeur. Mais lui aussi est arrangeant: il passera le relais à une collègue et organisera un essai de coiffure et de mise en beauté par vidéo, en amont. Dans l’intervalle, le casse-tête continue. Impossible pour la jeune femme de se rendre accompagnée de son père à Londres pour les essayages de sa robe. «Les frontières sont fermées et je n’aurais, de toute manière, jamais pris le risque. Mon père ayant plus de 65 ans, il fait partie des personnes vulnérables face au Covid-19.»

Les amies de la jeune femme avaient d’ailleurs prévu de l’emmener au Royaume-Uni pour enterrer sa vie de jeune fille. Le week-end de fête entre filles attendra lui aussi. Le confinement et la fermeture des magasins empêchent également son fiancé de dégoter un costume. Et une commande en ligne n’est pas envisageable, «il mesure 2 mètres!» précise-t-elle.

Une fois la décision de reporter le mariage prise, il restait à l’annoncer aux convives. Et la réaction fut positive, la majorité de leurs amis ont semblé même rassurés. «Ils n’osaient pas nous en parler! On imagine que beaucoup ne seraient finalement pas venus si le confinement avait pris fin et que l’on avait maintenu la date de juin.»

Entre déception et soulagement

Léa et Paul n’ont pas eu besoin de trancher, eux. Un courrier les a informés, début mars, de l’annulation pure et simple de leur mariage civil qui devait se dérouler à Nyon, le 25avril. De la famille venue de France et d’Italie aurait dû être présente. Mais c’était avant la fermeture des frontières. La fête sur le bateau Genève qui devait suivre n’aura pas lieu non plus, leur faisant perdre les 1500francs d’acompte déjà déposés. Ils tenteront de négocier, mais ils savent déjà que leur assurance responsabilité civile ne couvrira rien.

Forcément, la déception est grande mais un autre sentiment a surgi parallèlement: le soulagement. «Le mariage n’était vraiment pas prêt! lance, amusée, Léa. Ma robe était en cours de réalisation à Paris. Nous n’avions que le lieu de réservé. Nous nous en sortons finalement plutôt bien.»

Et le couple avait d’autres soucis plus graves en tête ces dernières semaines: la santé de la future mariée. La jeune femme, asthmatique chronique, est tombée malade au début du mois de mars. Le coronavirus… Un mois d’arrêt de travail et six jours d’hospitalisation plus tard, elle commence, enfin, à entrevoir le bout du tunnel. Les Genevois, ensemble depuis plus de trois ans, comptent bien se marier en automne. Dès que les inscriptions à l’état civil seront à nouveau ouvertes, ils se précipiteront.

Léa et Paul se réjouissent d’une fête simple et chaleureuse, qui leur ressemble, mais surtout de pouvoir avoir leurs proches à leurs côtés. Ironie de l’histoire, ce n’est pas la première fois que leur mariage est reporté. Initialement prévu le 26octobre, le couple avait décidé de repousser les festivités, car la sœur de la mariée était sur le point d’accoucher. Après toutes ces péripéties, Léa reste optimiste: «La prochaine fois sera la bonne, jamais deux sans trois! Comme on dit.»

«On en rigolera!»

Si les unions prévues entre mars et juin sont forcément impactées, les mariages agendés plus tard dans l’année ne sont pas épargnés. Laure et son fiancé, Clément, sont censés s’unir le 5septembre et fêter en grande pompe leur union quatorze jours plus tard en Corse, près d’Ajaccio, entourés de 200 proches. «Et dire que cela avait été un drame quand je n’avais pas pu obtenir une date fin mai, car je rêvais de me marier au printemps… se souvient-elle. J’avais une bonne étoile au-dessus de mon épaule!»

Mais tout n’est pas joué. La future mariée déclare, pour l’heure, «appliquer la politique de l’autruche» en attendant les futures déclarations de la Confédération et de la France. Patienter sans paniquer jusqu’à début juillet et voir. Si, à cette période, des restrictions sont maintenues concernant les réunions de plus de 50 personnes, par exemple, le couple projette de remettre à l’année suivante les festivités.

La future mariée, qui travaille dans l’événementiel, ne peut s’empêcher de craindre aussi le potentiel traumatisme qui suivra la pandémie. «Dans quelques mois, les invités seront-ils prêts à fêter, danser, s’embrasser? Quelle sera l’ambiance?» s’interroge-t-elle. Laure s’inquiète également pour la santé de ses invités et de ses prestataires. «Si ce n’est pas sûr, nous reporterons. Nous sommes supposés nous aimer pour la vie, la cérémonie peut attendre.»

Et le voyage de noces? Il est trop tôt pour se projeter. Ce qui est certain, c’est que les trois couples relativisent au vu de la situation sanitaire mondiale. «L’essentiel est que tous nos proches se portent bien», insiste Laure. Et Samantha est persuadée que le souvenir du jour J sera d’autant plus mémorable: «Nos enfants et petits enfants connaîtront l’histoire de notre mariage. On en rigolera plus tard!» Si la quarantaine fait exploser le nombre de demandes de divorce dans plusieurs pays comme la Chine, nos amoureux, eux, trépignent d’impatience de pouvoir se dire enfin «oui».