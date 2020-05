Le confinement a mis à mal l’activité des malfrats

Si l’occasion fait le larron, force est de constater que les occasions de cambrioler ou de voler à Genève se font plus rares, depuis le 16 mars. Le semi-confinement rend la tâche plus ardue aux malfrats, concernant certaines formes de délinquance. Cela se ressent dans les estimations fournies par la police genevoise.

Dans le canton, les cambriolages accusent une baisse globale d'environ 40% depuis début mars. Cela comprend les effractions de domiciles privés, de caves ou encore de locaux à vélos, ainsi que des commerces. «Cette baisse est particulièrement marquée pour les appartements et les villas, où l’on constate une diminution évaluée à -90%, certaines semaines», note Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police.

Sans grande surprise, il est plus difficile pour les cambrioleurs de s’introduire dans un logement occupé de manière presque constante durant la période de semi-confinement à cause du Covid-19. Et si tel n’est pas le cas, comment ne pas se faire surprendre par les voisins? Selon le porte-parole de la police, la première explication de la chute du nombre de délits réside dans le fait que les gens restent chez eux, et non pas dans la fermeture des frontières.

La baisse des cambriolages est moins marquée pour les locaux communs et les commerces (de -10 à -15%).

Moins de cibles pour les voleurs

Si les cambrioleurs ne sont pas à la fête, c’est encore pire pour les pickpockets. Plus de rassemblements, moins de monde dans les transports en commun, tourisme à l’arrêt: les conditions ne sont plus réunies pour ce type de larcins.

Les vols à la tire oscillaient autour de dix cas par semaine ces deux derniers mois, tandis qu'à la même période l'année dernière ils se situaient autour de 60 par semaine (-83%). Depuis la pandémie, deux ou trois vols à l'astuce sont répertoriés par semaine en moyenne dans le canton, contre une dizaine de cas hebdomadaires à la même période en 2019 (-75%). Même si le trafic routier reprend ces derniers jours, le semi-confinement a été synonyme d’une désertion des routes, et donc, logiquement, d'une réduction nette des accidents de la circulation. D’ordinaire entre 125 à 150 accidents de la route hebdomadaires sont comptabilisés (entre -60 et -67%) à Genève, contre une cinquantaine par semaine depuis début mars.

Troubles de voisinage en hausse

«Les seules augmentations importantes pour la période Covid-19 concernent les interventions pour du bruit chez des particuliers», explique la police, qui note une hausse d’environ 40% des cas. Entre le tapage des enfants, la perceuse des voisins bricoleurs ou encore la musique trop forte, de vives tensions peuvent naître, notamment quand on ajoute à cela, ces dernières semaines, le télétravail et l'école à la maison.

«La semaine la plus intense a vu le nombre d'interventions dues au bruit s'élever à 250, contre 150 la même semaine en 2019», précise le chargé de communication de la police.

Cybercriminalité et violences domestiques

Parmi les tendances qui peuvent étonner figurent notamment la cybercriminalité. La police genevoise n’a reçu qu’une dizaine de plaintes hebdomadaires, alors qu'en 2019, à cette même période, elle dénombrait une trentaine de cas par semaine. Or les victimes de cyberharcèlement et de cyberattaques pourraient être plus fréquentes du fait que les employés travaillent à domicile, tout comme les écoliers, sans compter le divertissement en ligne, toujours grandissant. «Les victimes rapportent encore rarement les cas à la police», signale Silvain Guillaume-Gentil. La vigilance doit être de mise (lire encadré).

Les chiffres concernant les signalements de violences conjugales se révèlent étonnamment stables à Genève, comme nous le rapportions dans notre article du 16 avril. Selon les spécialistes interrogés, cela pourrait s’expliquer par un confinement relatif et non strict, comme en France, par le niveau de vie mais aussi par l’isolement des victimes, qui ne sauraient pas comment demander de l’aide durant le huis clos familial violent ou n’oseraient pas. Le rôle de potentiels témoins, et notamment du voisinage, est essentiel pour lancer l’alerte.

Nuancer les chiffres

Les chiffres fournis par la police montrent les tendances actuelles. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois après la connaissance de l’infraction. Il n’est pas impossible que leurs nombres repartent à la hausse une fois le déconfinement effectif. À noter que, jusqu’à nouvel ordre, à Genève, pour des questions de protections sanitaires, seuls les postes de police des Pâquis et de l’aéroport sont ouverts au public vingt-quatre heures sur vingt-quatre sept jours sur sept.

Qui contacter en cas de violences domestiques