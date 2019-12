Confignon a un nouveau parti politique

Un nouveau venu a fait son apparition sur la liste des partis politiques de la commune de Confignon: «Demain Confignon». Un parti qui n’en est pas tout à fait un, puisqu’il s’agit d’une association d’habitants qui souhaitent précisément se distancier des forces politiques traditionnelles.

Le groupement compte actuellement une vingtaine de membres et onze se présenteront au Délibératif lors des élections municipales le 15 mars. On retrouve dans le comité l’ex-PDC Elisabeth Uldry Frossard, actuellement membre du Conseil municipal, qui sera candidate au Conseil administratif (deuxième tour le 5 avril). Le président de «Demain Confignon» est aussi un ancien membre du PDC, Marcello Tedeschi. Il a siégé au Conseil municipal entre 2011 et 2015. «Les partis traditionnels sont, selon nous, trop influencés par leurs sections cantonales. Nous souhaitons recentrer la politique sur les besoins des Confignonnais avant ceux du canton et être vraiment transparents», explique-t-il.

Tous ne sont pas anciennement membres du PDC ou même actifs en politique, à l’image de Frédéric Reverchon, biologiste et enseignant: «Cette association permet de mélanger les couleurs politiques, de s’affranchir des jeux de pouvoir et d’être davantage libre de ses opinions.»

Développement vert et «maîtrisé» de la commune

Le nom de groupement est-il un clin d’œil aux films «Demain» et «Demain Genève»? Non, assure Frédéric Reverchon, mais les revendications écologiques sont bien présentes dans son programme. L’association souhaite notamment solliciter l’abandon des pesticides par les services communaux, aménager un réseau de pistes cyclables entre Cressy et les futurs quartiers que sont les Cherpines et Vuillonnex et veiller à leur arborisation.

Le président du parti assure ne pas être contre le développement de la commune, mais regrette que celui-ci devienne «énorme» et échappe aux habitants. Rappelons que la population de Confignon devrait tripler d’ici à 2030 et que la facture s’élèvera pour la Commune à 42 millions de francs, au moins, alors qu’elle souffre déjà d’une dette de 22 millions de francs. L’association souhaiterait d’ailleurs fixer un plafond pour les dettes propres de la Commune à 250 % des produits bruts financiers, tout comme les communes vaudoises.