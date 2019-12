Pourquoi les syndicats français risquent de bloquer le Léman Express

Vous comptiez profiter du lancement du Léman Express ce dimanche pour explorer la Haute-Savoie mais vous vous demandez si c’est faisable avec les grèves en cours en France? Nous avons sondé des syndicalistes du rail tricolore et leurs réponses ne rendent pas optimiste. «Ça va être compliqué», pronostique Philippe Gauthier, délégué de Sud Rail à la SNCF. «C’est mort, il y aura tout au plus quelques trains», assène Pascal Arnould, délégué de la CGT.

La situation est évolutive. Mais selon les informations qui circulaient vendredi après-midi, les effectifs de conducteurs requis pour circuler dimanche sur les tronçons français du Léman Express ne seraient pourvus qu’à hauteur d’environ un quart. Il semble difficile de combler le manque même en recourant à des cadres. En outre, le conflit se durcirait chez les aiguilleurs. Or, sans eux, les trains venus de Suisse et conduits par du personnel CFF ne peuvent pas accéder à la gare d’Annemasse. Ils seraient forcés de rebrousser chemin à Chêne-Bourg, voire aux Eaux-Vives.

Le loyer engloutit tout

Selon Pascal Arnould, la colère des cheminots haut-savoyards s’inscrit dans un triple litige. Il y a deux conflits nationaux, l’un sur la réforme des retraites promue par le gouvernement Macron et l’autre sur le renouvellement de la convention collective du secteur ferroviaire à la fin de l’année. S'y ajoutent, sur un plan plus local, des revendications relatives à la cherté de la vie dans une région sous influence helvétique. «Nous ne sommes pas en train de revendiquer des salaires suisses, mais les cheminots n’ont plus les moyens de se loger en Haute-Savoie, assure le cégétiste. Je vous donne l’exemple de cette aiguilleuse fraîchement embauchée: elle touche 1400 euros par mois pour travailler avec des horaires irréguliers et paie 900 euros de loyer pour son appartement de 35 mètres carrés.» D’après lui, près de la moitié des conducteurs affiliés au dépôt d’Annemasse et la quasi-totalité des agents affectés à son atelier d’entretien espèrent être mutés dans une autre région.

Parmi les exigences syndicales figurait une prime de vie chère à raison de 400 euros mensuels. Selon les représentants du personnel, la direction a répondu avec des propositions plus basses assorties de la condition qu’aucune grève ne soit menée durant le premier semestre d’exploitation du Léman Express. Inadmissible aux yeux des syndicats. «C’est une atteinte au droit de grève», argue Philippe Gauthier. Et il y a pire: comme grève il y a déjà eu, l’employeur vient de retirer ses propositions, selon les syndicats. C’est l’impasse.

Différences de mentalité

Ainsi, les cheminots français ont déjà débrayé durant la préparation du réseau et seront, pour partie, en grève au premier jour de son lancement. Ont-ils conscience que cela peut sembler surréaliste, vu de Suisse, où la grève est considérée comme un ultime recours au caractère exceptionnel? «Nous en sommes conscients, répond Philippe Gauthier. Mais notre direction, moins respectueuse que celle des CFF, est la première responsable: elle n’a pas entendu nos revendications, qui étaient pourtant réalistes. La grève est le seul moyen.» «Il y a des différences de mentalité entre les deux pays, mais cela dépend aussi de l’information reçue», analyse Pascal Arnould.

Filiale conjointe des CFF et de la SNCF pour la gestion du réseau Léman Express, la société Lémanis devrait donner des prévisions précises samedi en fin de journée quant aux circulations prévues le lendemain, jour de la mise en service intégrale du réseau. Les premiers trains sont censés quitter Coppet à 5h04 et Annemasse à 5h05 du matin. Le service sur la partie suisse du tracé ne devrait pas être affecté.