Les chrétiens genevois sont privés de cultes et messes

Ni culte, ni messe. Genève se passera des principaux services religieux chrétiens en ces temps de pandémie. Les principales confessions que représentent l'Église réformée et l'Église catholique ont indiqué jeudi la suppression des célébrations, après que le Conseil d'État a interdit, mercredi, les réunions de plus de cent personnes, sauf si elles peuvent être assises de façon éparse.

Dans un décret divulgué par le site spécialisé cath.ch, l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg annule toutes les messes sur territoire genevois jusqu'au 15 mai, une mesure qui comprend la période pascale. «Certes il est capital pour nous de prier ensemble et de recevoir l’eucharistie, mais cela ne saurait nous dispenser du devoir de ne pas causer la mort d’autrui, et d’obéir aux autorités de notre État de droit», écrit Charles Morerod. Le prélat catholique-romain motive sa décision par «l’impossibilité de garantir le respect de la distance sociale de 2 mètres entre chaque personne».

Les funérailles, sans dérogation possible, se feront «dans l’intimité stricte des proches», indique encore le décret épiscopal qui prévoit la diffusion chaque dimanche d'une messe sur internet.

De son côté, l'agence protestinfo annonce la suppression des cultes réformés à Genève jusqu'à nouvel ordre et la tenue des enterrements également dans une stricte intimité. «L’enjeu de santé publique prévaut ici sur les préférences personnelles ou communautaires», argumente auprès de Protestinfo l'Église protestante de Genève.

Celle-ci va tout de même demander aux autorités une dérogation pour maintenir un culte dominical en la cathédrale Saint-Pierre. Le temple serait en effet capable d'accueillir jusqu'à 350 fidèles en maintenant entre eux une distance de deux mètres.