L’Avivo a été magnifiquement fêtée

«Aujourd’hui, on sent vraiment la place qu’occupe l’Avivo dans la cité», se réjouit Annette Zimmermann. Samedi vers midi, cette représentante de l’Avivo appréciait avec bonheur tous ses fidèles de la fameuse association de défense des retraités rassemblés dans la salle communale de Plainpalais. Plus de 400 personnes sont, en effet, venus déguster le risotto géant au bolets concocté en l’honneur des 70 ans de l’Avivo.

Les élus de gauche Thierry Apothéloz, Sami Kanaan et Esther Alder étaient de la partie. Bien conscients de l’importance de cette honorable association, ils ont notamment loué son rôle indispensable face à l’isolement qui menace les personnes les plus vulnérables. Car au-delà de son engagement politique et social, l’Avivo offre un riche programme d’animations, avec des sorties journalières et des voyages fort prisés.

Fondée pas des jeunes

Au niveau politique, le débat sur les rentes AVS se trouve au cœur des préoccupations de la population. Les jeunes actifs se demandent s’ils vont toucher la même retraite que leurs parents, sans savoir jusqu’à quel âge ils travailleront.

«Pas au delà de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes» revendique Christiane Jaquet-Berger, présidente de l’Avivo suisse, alors que l’élévation de l’âge de la retraite anime grandement les discussions des élus nationaux. Cette figure historique de l’association a aussi mis en avant les difficultés de quantité d’aînés à assurer les frais des diverses aides leur permettant de rester à domicile.

Relevons que si ce sont surtout des seniors qui ont célébré leur chère septuagénaire samedi, l’Avivo Genève a été fondée en 1949 par une bande de jeunes. L’objectif principal d’alors était de défendre l’AVS, fraîchement créée. «A l’époque, les rentes s’élevaient à 40 francs par mois pour une personne seule. En 2019, ce montant atteint 2700 francs. Une progression énorme», se félicite le président de l’Avivo Genève, Jean Spielmann.

De plus en plus seuls

«Les seniors vivent mieux grâce à leurs rentes, cependant, ils se retrouvent de plus en plus seuls. Le lien social s’est amenuisé, constate une participante du jour qui vante les précieuses animations offertes par l’Avivo. Nous sommes heureux de passer du temps ensemble.» Sur l’estrade, les Cadets de Genève illustrent la soif d’animation de l’Avivo. Grand organisateur des festivités, le vice-président de l’association, Ueli Leuenberger, n’a guère le temps de profiter de celles-ci. Pas grave... «le principal aujourd’hui, c’est de soigner notre visibilité». Pari assurément gagné.