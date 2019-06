Aux Bains des Pâquis, un nid de cygnes sur la plage de galets affronte la bêtise humaine

C’est une belle image, réalisée par un photographe qui aime les cygnes et leur descendance. On y voit un poussin de quelques jours à peine, sortant la tête de son couffin naturel. Il est au chaud dans le plumage de sa mère et rien ne semble annoncer la funeste nouvelle. Le même cygneau a été retrouvé mort récemment près du nid. Vision morbide partagée par beaucoup de monde, car le nid, toujours occupé, se trouve sur les galets de la plage des Bains des Pâquis. La mère ne s’est pas découragée, elle couve toujours, quatre œufs sont prêts à éclore. Pour autant qu’on la laisse tranquille. Un panneau d’information et des barrières ont été posés aux abords du nid. Le tout n’est pas simplement décoratif. Sur l’écriteau, il est rappelé que la maman cygne a besoin de calme, qu’il faut éviter de la déranger, de trop s’en approcher et de déposer de la nourriture alentour, au risque d’attirer les rats.

Le problème principal ne vient pas des rongeurs à longue queue mais des blaireaux sur deux jambes. On a ainsi vu des gens jeter des graviers sur la femelle endormie, en train de couver, afin de la réveiller pour faire un selfie. Ce type de comportement est amendable, rappellent les ornithologues, contradicteurs à plein temps de la bêtise humaine.

(TDG)