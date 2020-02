L'autoroute du Chablais ne concurrence pas le train, selon le TCS

«Cette réaction épidermique frise non seulement l’ingérence, mais révèle avant tout la méconnaissance des véritables enjeux de mobilité du Chablais haut-savoyard.» C'est en ces termes musclés que la section genevoise du TCS torpille, dans un communiqué diffusé ce mardi, la décision de l'Exécutif de la Ville de Genève de recourir contre le projet d'autoroute du Chablais.

Le magistrat communal Rémy Pagani s'est rendu la semaine dernière à Paris pour s'opposer à la déclaration d'utilité publique que le premier ministre français a signée le 24 décembre en faveur du tracé Thonon-Machilly. Un démarche que le TCS juge infondée à plusieurs titres.

Pas pour les frontaliers

Selon le Touring Club Suisse, la réalisation de ce tronçon autoroutier de 16,5 km ne devrait avoir un impact que «limité» sur la circulation genevoise et pourrait même s'avérer bénéfique si ses propositions sont suivies. Pour l'organisation helvétique, la prolongation naturelle du tracé de la future autoroute mène non pas vers le canton mais vers la route rapide à deux-fois deux voies tracée au pied des Voirons et elle-même connectée à une route express rejoignant l'autoroute Blanche (A40) à la hauteur de Findrol, dans la basse vallée de l'Arve. «Un cheminement qui n’a aucun attrait pour un pendulaire à destination de Genève», raisonne le TCS, ce d'autant qu'à partir de cet axe, les itinéraires menant vers la Suisse sont soit déjà saturés soit, pour ce qui concerne les petites voies rurales, ne sont pas vouées à être aménagées afin de recevoir davantage de trafic.

D'après le TCS, les frontaliers chablaisiens se rendant en Suisse continueront d'utiliser surtout la départementale 1005 (via Douvaine) où le club soutient par ailleurs le projet de création d'une ligne de bus performante. L'autoroute projetée, elle, servira surtout aux relations entre le Chabalais et le reste de la Haute-Savoie, estime l'organisation.

Pour une nouvelle gare

Toujours selon le TCS, la future autoroute pourrait même contribuer à décharger le centre-ville de Genève. Elle offrirait en effet un itinéraire attractif pour les Genevois de la Rive gauche cherchant à gagner le Valais via le rivage français du Léman, sans emprunter le pont du Mont-Blanc.

Enfin, l'organisation émet une suggestion afin de favoriser le transfert modal. Il s'agirait de créer un parking-relais connecté au rail à la hauteur du carrefour des Chasseurs, cet échangeur routier situé à l'arrière de l'aérodrome d'Annemasse, sur la trajectoire qui connecte la future autoroute à la A40. Ce P+R pourrait être desservi par une nouvelle halte ferroviaire. «Les travailleurs en provenance des différentes vallées auraient ainsi l’opportunité d’accéder au train rapidement, en évitant de circuler en agglomération», imagine le TCS. La voie ferrée Évian-Annemasse, desservie par la ligne L1 du Léman Express, passe à environ 800 mètres du carrefour.