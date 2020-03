L’ATE dessine une dizaine d’axes piétons au travers de la ville

Une étoile piétonne autour de Bel-Air, irradiant loin vers la périphérie. Ainsi peut-on décrire l’ambition affichée par l’Association Transports et Environnement (ATE) de relancer la piétonnisation à Genève. Ses responsables ont présenté vendredi un plan visant à créer une dizaine de grands itinéraires pédestres dans la cité. L’ATE veut le diffuser auprès des associations d’habitants et inspirer les autorités.

Pour parvenir à ses fins, l’association a différentes recettes. Elle propose ainsi la piétonnisation de certaines rues, et pas des moindres (rue des Pâquis, rue de Carouge), mais elle se raccorde aussi à des trajectoires existantes (couverture des voies CFF à Saint-Jean), ainsi qu’à des parcs, ou elle promeut des moyens termes comme, sur plusieurs tronçons, la mise à disposition de trottoirs élargis.

Avec ce plan, l’ATE espère relancer une réflexion sur l’espace à créer en ville en faveur des passants, débat selon elle au point mort depuis le lancement du plan piéton de la Commune, en 2004. Il y a pourtant eu d’autres épisodes, comme le refus par les citoyens de la Ville, en 2012, de créer 50 rues piétonnes, lesquelles auraient constitué le premier lot d’un total de 200 rues piétonnisées, avalisées par le Conseil municipal, mais combattues, avec succès, par un référendum issu des milieux droitiers. «La population a rejeté un plan concret portant sur 50 rues, mais il ne s’agissait pas d’une décision de principe», nuance Caroline Marti, vice-présidente de l’ATE.

Un débat actuel

Avec sa proposition, l’ATE alimente par ailleurs le très actuel débat sur Clé-de-Rive (un parking souterrain couplé à une zone piétonne), projet attaqué par référendum municipal sur lequel on votera cet automne tandis qu’une initiative (dont l’ATE est partie prenante) exige de réaliser la piétonnisation projetée mais sans le parking. En amont, le 17 mai, les citoyens du canton diront s’ils souhaitent, comme le Conseil d’État et une majorité du Grand Conseil, desserrer un peu l’étau que constitue l’obligation légale de compenser les stationnements supprimés dans les rues du coeur de l’agglomération.

Justement, comment piétonniser à tour de bras sans biffer trop de cases qu’il faudra ensuite remplacer, puisque la loi l’exige? «On a justement tout calculé pour pouvoir compenser soit dans des ouvrages existants, soit en remodelant l’aménagement de surface, assure Caroline Marti. Les suppressions sont limitées par le fait que dans de nombreux cas on ne procéderait pas à une piétonnisation complète, mais à un simple élargissement du trottoir.»

Concurrence avec le vélo?

Pour l’ATE, Genève, ville compacte où les distances sont courtes et les déclivités modérées, devrait être une cité très attractive pour la marche, «moyen économique de se maintenir en santé, tout en épargnant une pollution inutile», une mobilité qui «devrait donc être mieux valorisée», juge l’association. Un peu comme le vélo? L’ATE préconise à ce titre une réflexion séparée.

Mais les trajets dédiés aux piétons ne sont-ils pas aussi convoités par les cyclistes? «Dans de nombreux cas, on ne piétonnise que partiellement ce qui laisse la place à d’autres modes de transport, comme le tram sur la rue de Carouge, ou le vélo, répond Caroline Marti. Mais la politique de la mobilité douce qui, ces dernières années, a consisté à prendre les mobilités douces dans leur ensemble et à les faire coexister crée des conflits d’usage et ne donne satisfaction ni aux cyclistes, ni aux piétons.»