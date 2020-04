Annemasse se raccorde dès lundi à nouveau au Léman Express

Le Léman Express fera son retour à Annemasse ce lundi après deux grosses semaines d'éclipse. Le réseau transfrontalier avait été interrompu dès le 20 mars, excluant sa partie haut-savoyarde, en raison de cas de coronavirus survenus au sein du personnel de la gare de la cité frontalière, l'un des principaux nœuds du réseau. Le tram 17 et des transferts par car avaient pris le relais. La reprise du trafic après ces deux grosses semaines de quarantaine suscite toutefois des craintes syndicales, relayées par l'agence AFP, alors que la direction régionale, elle, assure avoir pris toutes les précautions.

Le Léman Express ne reviendra pas ce lundi à son niveau de prestations normal. Le tronçon principal du réseau (Coppet-Annemasse) ne verra passer que deux trains par heure et par sens au lieu de quatre, la desserte d'Annemasse n'étant assurée que de 6h à 22h. Au-delà, en direction d'Évian, Annecy et Saint-Gervais, seuls des bus de substitution sont prévus. Les convois nocturnes du week-end ne sont pas assurés.

Par ailleurs, les trains RegioExpress ont Cornavin pour terminus et omettent donc de desservir les gares de Lancy-Pont-Rouge, Genève-Eaux-Vives et Annemasse. Sur la rive droite du Rhône, la ligne de La Plaine (L5) est assurée normalement alors que quelques suppressions de convois sont à prévoir en semaine entre Genève et Bellegarde (L6), aucun train n'étant en revanche assuré le week-end.