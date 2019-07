Yves Gerber, nouveau directeur du TCS Genève

Yves Gerber succède à Henri-Pierre Galletti à la direction de la section genevoise du TCS. Le nouveau directeur a rejoint le TCS, le 1er juillet 2014, en tant que responsable de la communication du Groupe, supervisant la communication interne et les relations médias pour toute la Suisse et en assumant la fonction de porte-parole du TCS pour la Suisse romande.

Natif de Genève et père de deux enfants, il a notamment travaillé comme journaliste reporter d'images à la Radio Télévision Suisse (RTS) de 2003 à 2014, dont sept années en tant que correspondant régional à Genève pour le Département des Actualités. «Sa connaissance du tissus social, économique et culturel genevois, associée à son expérience au sein du Club central du TCS contribueront au développement des activités de la Section genevoise pour répondre aux enjeux présents et futurs de la mobilité», commente François Membrez, Président du TCS Genève, dans un communiqué.

Yves Gerber succède ainsi depuis le 1er juillet à Henri-Pierre Galletti à la direction de la Section genevoise du TCS. Ce dernier se consacrera désormais pleinement au développement de «TCS Voyages» au niveau suisse.

Le TCS, association à but non lucratif, est né en 1896 à Genève et compte 1.5 millions de membres dans 24 sections dans toute la Suisse et au Club central, dont le siège est à Vernier.