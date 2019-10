Willy Cretegny: «On parle beaucoup de terroir, mais il n’y a aucun acte»

De la tisane et un bouillon, le matin. «Pour tenir; il faut bien que je bosse.» Au septième jour de sa grève de la faim, Willy Cretegny ne paraît pas trop affaibli malgré la frugalité extrême de son régime. Dans la voix du vigneron de Satigny, pas le moindre signe de fatigue non plus. À 63 ans, il est entré dans le dur du combat.

À trois jours des élections nationales, alors qu’il vise un siège au Conseil des États, seul et sans parti, on ne pouvait pas ne pas lui poser la question: cette grève de la faim, un plan de communication pour attirer l’attention? «Ce geste n’est pas individuel. L’intérêt est d’attirer l’attention sur notre situation alors que nous alertons les autorités depuis des mois», répond Willy Cretegny. Il dégaine son téléphone et lit à haute voix les messages de soutien qu’il reçoit de ses confrères et consœurs. «Maintenant, il faut fédérer. Si mon geste encourage des collègues à passer à l’action, l’objectif sera atteint.»

Protectionnisme assumé

Willy Cretegny fustige le libre-échange et l’ouverture des frontières depuis toujours. Il se dit profondément protectionniste mais refuse le raccourci entre droits de douane et nationalisme. «Protéger ce que l’on chérit, il n’y a rien de plus honorable. Or, aujourd’hui, notre terroir, notre économie locale et des familles entières sont menacés par le libre-échange. Des exploitations risquent de disparaître. On laisse un système catastrophique à nos enfants», martèle l’ancien membre des Verts. Mais vient-on à bout de la politique commerciale avec une grève de la faim? À qui s’adresse le vigneron quand il cesse de s’alimenter?

Willy Cretegny interpelle d’abord le Conseil fédéral. En avril de cette année, il sollicite un entretien avec Guy Parmelin pour dresser un panorama de la situation. Car dans la foulée d’une récolte 2017 sinistrée par le gel et la grêle, les importations de vins étrangers ont décollé. L’année suivante, les cuves sont à nouveau pleines mais les ventes de vins étrangers gardent le cap. Résultat, la production locale ne s’écoule pas, stagne dans les caves quand elle n’est pas bradée à des tarifs «inadmissibles».

Excessif pour certains

En tant que président de l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants – environ 500 membres – Willy Cretegny demande alors à être reçu par le conseiller fédéral Guy Parmelin. En juin, il était à Berne pour lui remettre une liste de mesures douanières à appliquer en urgence pour diminuer les contingents d’importation. «Ils n’ont presque pas évolué depuis trente ans», appuie le gréviste de la faim, en rappelant que le Suisse moyen a drastiquement baissé sa consommation de vin. Il en tire une conclusion: «Les producteurs locaux sont les seuls à supporter la baisse de la consommation.»

De leurs entrevues au Palais fédéral, Willy Cretegny et la profession ne tireront qu’un programme de promotion des vins suisses. Pour les questions douanières, «on nous a répondu: «C’est le marché.»

Désormais, celui qui préside également l’association des marchés de Genève – il a obtenu de pouvoir vendre ses vins sur les marchés après un combat mené jusqu’au Tribunal fédéral – s’adresse au Conseil d’État genevois. «Il faut qu’il aille à Berne défendre nos intérêts. On parle beaucoup de terroir et de développement durable, mais il n’y a aucun acte, que du discours», tempête Willy Cretegny.

L’interprofession du vin et des vignobles genevois a tout de même obtenu un rendez-vous avec Antonio Hodgers, président du Conseil d’État, à la fin du mois d’octobre. «Il n’a prévu que trente minutes pour nous écouter», déplore déjà le viticulteur, dont la voix laisse penser que les problèmes de la profession ne sont pas pris en considération. Faux, répondent les services de l’État. «Les inquiétudes de Monsieur Cretegny sont largement partagées par les autorités politiques. Les Cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais ont à ce titre interpellé Monsieur le conseiller fédéral Guy Parmelin dans le courant de l’été», nous écrit le service de presse du département d’Antonio Hodgers.

Dans sa manière de dénoncer une prétendue indifférence des autorités, le vigneron emploie-t-il la bonne méthode? S’il a reçu de nombreux messages de soutien, Willy Cretegny lui-même l’admet, certains de ses pairs, dans les associations professionnelles, le jugent excessif. Mais le vigneron de Satigny n’en est pas à son coup d’essai. Au début des années 2000, une première grève de la faim pour s’opposer à la libéralisation de la politique agricole avait duré quinze jours. En parallèle de celle qu’il mène aujourd’hui, Willy Cretegny s’élève aussi contre les nouveaux contrôles de caves imposés par la Confédération – «Je ne laisse personne entrer», dit-il – et encourage ses collègues à en faire autant.

Surpris de sa résistance

Dans son Domaine de la Devinière, il ne reste plus que le cabernet à «rentrer» pour terminer les vendanges. À ses côtés, sa fille Camille, 30 ans, se prépare à reprendre le domaine, converti au bio au début des années 90 déjà. «On s’inquiète forcément quand on voit son père arrêter de se nourrir, mais la famille est derrière lui», assure-t-elle. Combien de temps pourra-t-il encore tenir? Le principal intéressé ne fait aucune prévision mais avoue qu’il est surpris par la résistance de son corps. «Ça peut encore durer plusieurs jours, ne doute pas Camille Cretegny. Mon père ne lâche jamais.»