WC dans les gares CEVA: Dal Busco corrige le tir

Les gares ouvrent leurs portes samedi et dimanche

Les quatre gares qui ne sont pas encore en service (Champel, Chêne-Bourg, Eaux-Vives et Lancy-Bachet) seront accessibles au public de 10h à 17h ce week-end. Une exposition montrera les futurs lieux de vie autour des gares des Eaux-Vives et de Champel. Le chantier de la nouvelle Comédie propose aussi des visites en présence des architectes, le samedi uniquement. Rémy Pagani, magistrat de la Ville, et ses collaborateurs du Département des constructions et de l’aménagement seront présents samedi sur les sites des Eaux-Vives et de Champel pour présenter les projets. T.A.