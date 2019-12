Wahler a dix ans pour faire éclore le MAH

Il a installé sa longiligne élégance au gouvernail du Musée d’art et d’histoire (MAH) le 1er novembre. Avant d’arriver à la rue Charles-Galland, Marc-Olivier Wahler a notamment œuvré à Neuchâtel, où il est né en 1955, à New York, dirigeant le Swiss Intitute, puis à Paris – il y a tenu les rênes du Palais de Tokyo – ou encore dans le Michigan. Formé à l’histoire de l’art et à la philosophie, celui que l’on surnomme volontiers MOW dispose donc d’une expérience internationale en matière de grandes institutions muséales. Il faudra bien ça pour redresser la barre du MAH, qui navigue à vue depuis des années et auquel le refus par le peuple du projet d’agrandissement-rénovation le 28 février 2016 a donné une dangereuse gîte. Cela ne semble pas inquiéter MOW...

Comment se passe votre prise de fonction?

C'est une période d’écoute très importante. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à résoudre. Je tente aussi de faire passer le message qu'une nouvelle aventure commence: on a dix ans pour penser le musée de demain.

Quelles sont vos ultrapriorités?

Construire le programme de 2021, celui de l'an prochain étant déjà bouclé par mon prédécesseur. Je pourrai reprendre certains projets déjà pensés, en les incluant dans un cadre nouveau.

Quel sera-t-il?

J’aimerais construire des programmes sur une année en les articulant sur des saisons, l’une débutant en janvier, l’autre fin août. La première commencera avec une exposition montée par une artiste/curatrice qui travaille de façon transversale. Elle se tiendra dans les salles du MAH et au Musée Rath. Par ailleurs, je prévois, avec les moyens existants, de rouvrir des salles fermées depuis des années, de repenser les structures d'accueil du public, les outils de communication, ainsi que l’identité graphique et les outils numériques.

Vous venez de l’art contemporain. Allez-vous en injecter au MAH?

Non, on va montrer en priorité les œuvres de la collection, comprenant presque un million d’objets. Ce sera une constante des six premiers mois de chaque année. Il faut en finir avec ces expos qui consomment énormément, pour lesquelles on fait venir des œuvres par avion et on construit des kilomètres de cimaises en essayant de réinventer la roue scénographique. J’aime travailler avec un «étant-donné». C’est le regard que l’on porte sur les choses qui compte, un regard critique et créatif. Cet aspect me vient effectivement de l’art contemporain. Toutefois, il n’empêche pas le regard historique, il s’y ajoute. Plus on a d’interprétations sur un objet, plus il gagne en densité et en efficacité.

Comment comptez-vous préparer le MAH de demain?

Le musée de la prochaine décennie sera radicalement différent, bien qu’on ne sache pas dire exactement en quoi, malgré toutes les analyses en cours. On va donc tester des formats possibles. Avec toutes les informations que l’on aura glanées durant huit ans, on sera mieux à même de définir ce que doit être le musée du futur.

Vous affectionnez la transversalité. Le concept est ancien, n’est-il pas dépassé?

Il y a deux ou trois cents ans, on faisait plus de transversalité qu’aujourd’hui! Sauf que les musées se sont développés en silo, en départements bien précis. Aujourd’hui, chacun aimerait mettre en pratique cette transversalité: passer sans transition de la numismatique à la peinture, embrasser d’un même regard une armure, une mosaïque romaine et une pièce d’horlogerie. Au MAH, on doit y arriver non seulement dans les salles d'exposition, mais aussi dans la structure du musée. Voilà la condition pour que cette transversalité ne soit pas artificielle. Je souhaite penser différemment que par catégories standards – les médiums traditionnels –, réfléchir aux implications, évaluer où se trouvent les forces et la manière dont elles peuvent fonctionner sur un plan horizontal et égal.

Les tendances s’accélèrent dans les musées. Il y a eu la phase encyclopédique, pédagogique, puis interactive. Aujourd’hui, l’expérience est centrale. Un concept qui sera démodé en 2030?

Non, car cela a toujours existé d'une manière ou d'une autre, au niveau intellectuel ou social. Il faut plutôt se pencher sur le type d'expérience que l’on souhaite stimuler. Si beaucoup de musées en proposent au sein de leurs expositions, la séquence demeure très classique dans le reste de leurs espaces, avec les traditionnelles cafétéria, librairie, boutique, etc. Cela doit évoluer. Au Palais de Tokyo, les gens venaient faire du skateboard, croquer un morceau ou draguer. Le fait qu’on puisse entrer dans un musée pour des raisons autres que la visite d’une exposition m'intéresse beaucoup car quoi qu'on en dise, le grand problème des musées demeure celui de l'autorité. Les visiteurs sont intimidés, quelle que soit l’architecture du bâtiment.

Comment vaincre ce malaise du public?

C’est le grand challenge. Le discours d’autorité s’avère inévitable. Mais comment amener le public à l’intégrer? Par exemple, en investissant un espace pour vivre une expérience sociale, ludique, voire culinaire. Ensuite, sans vraiment y réfléchir, on pénètre dans les espaces d’exposition. J’ai testé ces dispositifs dans les institutions que j’ai précédemment dirigées. En travaillant avec des associations de quartier au Palais de Tokyo ou, dans le Michigan, en créant un nouvel espace dans un ancien Taco Bell (ndlr: une chaîne de restauration rapide): les gens y entraient, puis poursuivaient spontanément dans le musée.

Le MAH n’est pas le Palais de Tokyo. Il s’agit d’une vénérable maison, avec des donateurs historiques, des résistances. Ses collections comptent des tabatières émaillées et des instruments de musique anciens...

Mais c’est aussi excitant de montrer des petites tabatières que des ready-made! Exposer des objets qui ont une histoire particulière offre l’opportunité de créer des arcs narratifs exaltants et de montrer qu’ils sont interconnectés. En présentant deux objets côte à côte, un musée élabore un système de correspondances. Ce n’est pas mettre l'accent sur un thème qui m’intéresse, mais cette énergie qui se dégage d’un objet à l’autre ou cet espace négatif qui peut se créer entre objets, ce chemin que parcourt le visiteur en fabriquant sa propre chorégraphie. C’est bien plus passionnant dans un musée «encyclopédique» – même si le terme n'est plus adéquat – qui offre une grande diversité de collections et brasse plus de 10000 ans d’histoire. Nul besoin de connaître l’art du XVIIe siècle ou d’être spécialiste en archéologie: je souhaite que chacun puisse venir au MAH pour y apprendre des choses et affûter son esprit critique, mais également pour réactiver son esprit créatif.