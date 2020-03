Volume d'écoute, pour écouter les écouteurs

Existe-t-il un muscle de l'écoute qui se forge à force de prêter l'oreille à ses semblables et à son entourage? Le nouveau venu de la collection de podcasts de «24 heures» et la «Tribune de Genève» s'appelle Volume d'écoute. Il propose de répondre en creux à cette question. Disponible sur les plateformes dédiées, il consiste en une série de rencontres avec des personnes qui ont choisi un métier dans lequel l'ouïe est sollicitée. Des professionnels de l'écoute au sens large nous parlent de leur quotidien et expliquent comment leur métier façonne leur manière d'entendre la société. Pour ce premier épisode, le journaliste Darius Rochebin se raconte. Il évoque ses souvenirs d'interviews et explique les subtilités de son métier d'écouteur.

Diffusés à raison d'une émission mensuelle, les prochains épisodes iront à la rencontre d'autres écouteurs. Et notamment d'un sound designer qui reproduit les ambiances sonores après les avoir longuement décortiquées, d'une cardiologue qui se concentre sur les battements de cœur, d'un répondant de la Main tendue ou encore d'un audioprothésiste qui se charge de recréer la bande-son des malentendants.

