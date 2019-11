Où iront les voix orphelines du 1er tour?

Le 20 octobre, quinze candidats à l’élection du Conseil des États se sont affrontés. Une première manche largement gagnée par le ticket de gauche formé par Lisa Mazzone, arrivée en tête, et Carlo Sommaruga, deuxième. Ce 10 novembre, seuls six prétendants se présentent au second tour, ce qui brasse les cartes. Nous nous sommes penchés sur le résultat du premier round pour savoir quels sont les candidats qui pourraient le plus bénéficier de reports de voix de l’électorat des absents. Résultat: la Verte Lisa Mazzone devrait à nouveau surclasser les autres candidats.

Céline Amaudruz: 5e

Arrivée cinquième avec 20 267 suffrages, la conseillère nationale UDC a visiblement la cote auprès d’une partie de l’électorat MCG et PLR. Ils sont 6403 à avoir voté pour elle et le MCG François Bärtschi et 3669 à l’avoir désignée avec le PLR Hugues Hiltpold. Elle fait également tandem avec Willy Cretegny 1401 fois. Seule Lisa Mazzone est davantage associée avec le candidat vigneron.

Il y a donc clairement une certaine porosité entre l’électorat MCG et UDC, ce qui n’est pas une surprise. Céline Amaudruz peut ainsi espérer améliorer son score de ce côté, François Bärtschi ne se représentant pas; de même qu’avec une partie des électeurs de Willy Cretegny. Pour elle, l’enjeu principal est toutefois de grignoter des voix du côté PLR en mettant hors jeu le maximum de fois la PDC Béatrice Hirsch.

Béatrice Hirsch: 4e

Avec ses 21 716 voix, la PDC était quatrième au premier tour. À l’exception logique de l’addition des voix PLR et PDC, c’est avec l’UDC Céline Amaudruz et la Verte Lisa Mazzone qu’elle fait le plus souvent tandem sur les bulletins. Il devrait toutefois y avoir peu de gains à espérer de ce côté.

Elle peut en revanche recevoir des suffrages venant des Vert’libéraux, et un peu des partisans de Willy Cretegny. A priori, cela sera insuffisant pour passer l’épaule.

Hugues Hiltpold: 3e

Le conseiller national PLR a engrangé 23 424 voix. Comme on l’a indiqué pour Céline Amaudruz, à l’exception de sa colistière PDC, c’est avec l’UDC que les électeurs l’ont le plus souvent ajouté. Sans que l’on sache – puisqu’il n’y a plus de listes de partis – si ce sont des partisans UDC qui l’ont rajouté ou des PLR qui ont opté pour Céline Amaudruz.

La remarque vaut également pour les citoyens qui ont inscrit Lisa Mazzone et Hugues Hiltpold (1167) ou Carlo Sommaruga et le PLR (1042). Peu importe finalement! Ce qui apparaît, c’est que c’est bien à l’UDC que le PLR pourrait gagner un peu de terrain. À moins d’une forte mobilisation de son électorat, cela ne devrait pas suffire pour décrocher un siège.

Carlo Sommaruga: 2e

Le conseiller national socialiste a réussi son premier tour avec ses 38 344 voix, devançant son premier poursuivant de 15 000 voix. Étonnamment, à l’exception de Lisa Mazzone, c’est avec Céline Amaudruz qu’il est le plus souvent associé, mais à un niveau assez faible (1199 suffrages). Il reçoit même davantage de voix par ce biais que par les bulletins sur lesquels il est seul à figurer (1169).

Sa marge de progression est à chercher davantage du côté des aficionados de Willy Cretegny, des candidats Vert’libéraux et d’Ensemble à Gauche. Il n’y a pas là de quoi casser la baraque et de finir en tête, mais ce sera sans doute suffisant pour consolider sa deuxième place.

Lisa Mazzone: 1re

L’écologiste a survolé les débats lors du premier tour ( 41 757 voix) et devrait en faire de même au second. Sauf démobilisation massive de la gauche et réveil de la droite. La conseillère nationale Verte dispose en effet de la réserve de voix la plus importante.

Ensemble à Gauche la voit par exemple d’un très bon œil. Elle figure 1443 fois sur les mêmes bulletins que Stefanie Prezioso, soit à peine moins que Jean Burgermeister, le colistier officiel de la nouvelle conseillère nationale de SolidaritéS (1583). Cela fonctionne également avec Willy Cretegny avec lequel elle est plus fréquemment associée que les autres candidats (1860). Il en va de même avec les deux candidats Vert’libéraux.

En bref, presque partout où le potentiel de voix à récupérer existe, Lisa Mazzone est en bonne position. À moins d’une catastrophe majeure, on voit mal comment elle pourrait être battue le 10 novembre.

Paul Aymon: 15e

Le Prophète a maintenu sa candidature «exotique» pour le second tour malgré sa dernière place et ses 1021 suffrages. Pour la bonne bouche, sachez qu’il a le plus souvent été associé avec le MCG François Bärtschi et avec Willy Cretegny qui, eux, ont abandonné. Les suivants, dans un mouchoir de poche, sont Carlo Sommaruga, Céline Amaudruz et Lisa Mazzone.