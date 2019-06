Voie sans issue pour un Genevois à l’aéroport

Qu’on se le dise, on ne passe pas du secteur français au secteur suisse de l’aéroport sans carte d’embarquement. Et vice versa.

La mésaventure arrivée récemment à Cédric, un touriste genevois, lui a laissé un goût amer. De retour de Nice où il avait loué une voiture pour rentrer à Genève, il s’est rendu dans le secteur français de l’aéroport, lieu indiqué pour rendre son véhicule. «Tout s’est bien passé, j’ai rendu les clefs de la voiture puis je me suis dirigé vers le secteur suisse de l’aéroport. C’est alors qu’on m’a refusé le passage car je n’avais pas de carte d’embarquement. Logique, je voulais rentrer chez moi en train, pas en avion! On m’a alors dit qu’il fallait contourner l’aéroport en passant par la route douanière, traverser la frontière à Ferney-Voltaire puis revenir au secteur suisse par la route de Ferney afin d’aller à la gare.»

Pas très pratique pour rentrer chez soi. Au final, son épouse est venue le chercher en voiture. Autre solution, il aurait pu appeler un taxi.

Pour Alexandre Bodez, responsable de l’agence Hertz dans le secteur français, «ce genre de situation arrive tous les jours. Et cela dans les deux sens. Nous avons des clients qui arrivent en train et veulent nous louer une voiture. Le passage dans le secteur français leur est refusé, car ils n’ont pas de carte d’embarquement. La seule solution pour eux est de prendre un taxi (40 francs) pour récupérer les clefs de leur voiture de location.»

Selon le responsable, ce genre de situation qui concerne entre 20 et 30% de sa clientèle est source d’incompréhension et d’énervement, ce qui devient problématique. Un client en est même venu aux mains avec un de ses employés. «C’est un vrai casse-tête pour nous, d’autant plus qu’un filtrage avec zéro exception a été instauré en octobre 2018. La satisfaction clientèle en prend un sacré coup.»

Au service communication de l’Aéroport, on rappelle que «le passage au secteur France n’est pas un point frontière. Cela signifie qu’il n’est pas possible de traverser du territoire suisse au français (ou le contraire) via l’aéroport pour tout un chacun.» Taline Abdel Nour, coordinatrice communication, confirme: «Des mesures de filtrage ont été mises en place le 1er octobre 2018 conformément aux injonctions des autorités douanières et de police tant suisses que françaises: seules les personnes avec un titre de transport aérien valable sont en effet autorisées à passer ce point. Ces dispositions sont clairement énoncées à l’entrée du secteur France au niveau guichets d’enregistrement côté Suisse de même qu’à l’arrivée des bagages des vols en provenance de France.»

La situation est d’autant plus rocambolesque qu’il est interdit de prendre la route douanière à pied et donc de contourner de façon pédestre l’aéroport. Le seul accès (ou la seule sortie) au secteur français de l’aéroport, pour les personnes non munies d’une carte d’embarquement, reste donc la voiture…

