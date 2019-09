Voici les quatre photos primées par «Raconte-moi Genève»

La Ville de Genève et l'Association Geneva Igers ont annoncé ce lundi les résultats du concours de photos lancé dans le cadre du projet «Raconte-moi Genève». Nous vous dévoilons ici les quatre images qui ont été choisies par le jury.

Les photographes actifs sur le réseau Instagram étaient invités à donner leur vision des lieux et des histoires présentés dans l'application mobile Traverse, qui permet de découvrir ou redécouvrir le passé, la culture et le patrimoine de Genève, via des QR-codes, la géolocalisation ou par navigation thématique.

C’est dans ce cadre qu’a été lancé, le 13 juin, le concours photographique en partenariat avec Igers Geneva (www.instagram.com/igersgeneva). La remise des prix aura lieu le 19 septembre à 18h, sur la place des Grottes.