Vives tensions à Onex en vue du deuxième tour

Ambiance tendue à Onex avant le deuxième tour des élections municipales. Vendredi, le conseiller administratif François Mumenthaler annonçait sa démission du PLR genevois avec effet immédiat et appelait les Onésiens à voter pour les candidates Verte et PDC.

Afin de comprendre cette décision, rappelons que la ville d’Onex vit une situation inédite depuis que l’ECHO, une nouvelle formation politique, a vu le jour cet automne. Formée à l’origine par des conseillers municipaux ayant quitté le PLR et le MCG, elle s’est alliée aux Vert’libéraux en vue du premier tour.

À la surprise générale, cette formation fait désormais également liste commune avec le PLR en vue du deuxième tour et présente Jean-Pierre Pasquier (PLR) aux côtés de son ancienne collègue de parti, désormais présidente de l’ECHO, Nathalie Keller. But de cette alliance: contrer les candidatures de la Verte Mariam Yunus Ebener et de la PDC Anne Kleiner afin d’éviter un gouvernement majoritairement de gauche (la socialiste Carole-Anne Kast étant d’ores et déjà réélue).

Désapprouvant la décision de la section onésienne du PLR, François Mumenthaler a donc envoyé un communiqué de presse annonçant sa démission de toutes les instances de son parti. «Je considère que cette regrettable alliance avec ce groupement populiste, qui n’a cessé de critiquer Monsieur Pasquier et de remettre en cause sa désignation comme unique candidat du PLR Onex, est une trahison aux valeurs du parti qui invitent à assumer sa responsabilité individuelle tout en acceptant d’être responsable à l’égard de la collectivité», a annoncé le magistrat avant d’ajouter qu’il ne peut cautionner cette alliance, «par ailleurs soutenue par l’UDC».

Cette décision a été saluée sur les réseaux sociaux par Carole-Anne Kast, qui indiquait dimanche: «François Mumenthaler: ta loyauté aux valeurs humanistes qui nous rassemblent t’honore.» Du côté de l’ECHO, Nathalie Keller estime quant à elle que cette annonce est «pathétique».