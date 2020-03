Vive tension sur un chantier de l'aéroport de Genève

La police cantonale est intervenue pour ramener le calme sur un chantier de l'aéroport de Genève où quelques dizaines d'ouvriers ont protesté contre la poursuite des travaux et le manque de mesures de prévention, rapporte 20minutes.ch.

Interrogé par nos confrères, un des ouvriers déclarait: «Nous sommes 130 sur le chantier, il n'y a pas de savon dans les toilettes, il y a des suspicions de maladie parmi les ouvriers, on ne veut que se protéger, nous et nos proches.» «Mardi matin, avec les annonces de la veille liées au Covid-19, la tension est montée de plusieurs crans sur un chantier de l'Aile Est de l'aéroport de Genève. Une trentaine d'ouvriers ont contesté la poursuite des travaux en pareilles circonstances et dans de telles conditions, comme le rapporte l'un d'eux.

Vers 8h30, le clash était tel que, sur demande des employés, écrit «20 Minutes». «Face à ce virus, depuis plusieurs semaines, nous nous arrangeons pour essayer de ne pas manger ensemble, mais les WC mobiles n'ont jamais été équipés correctement, nous venons d'avoir des soupçons de quarantaine et là, ils veulent continuer le chantier, ce n'est pas possible. Nous avons peur de contaminer des proches. Moi, c'est clair, à partir de ce soir, je ne m'y rendrai plus», explique cet ouvrier.

L'entreprise générale chargée des travaux sur le site indique quant à elle respecter l'ordonnance fédérale sur les chantiers.