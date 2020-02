«Les visiteurs du Salon seront remboursés»

Les organisateurs du Salon de l'auto ont tenu ce midi une conférence de presse à la suite de l'annulation de la manifestation qui devait débuter le 5 mars. «Nous respectons la décision du Conseil fédéral, a déclaré Maurice Turretini, président du Salon. La santé de tous les acteurs de cette manifestation est la priorité.»

L'annulation n'était pas une surprise. «Nous étions depuis deux jours en discussion avec la Confédération», explique le président. Qui rappelle que c'est bien celle-ci qui a décidé d'interdire toutes manifestations de plus de mille personnes, et donc du Salon. «Nous ne faisons qu'appliquer les ordres», a-t-il poursuivi.

Billets remboursés

«Les billets achetés par les visiteurs seront remboursés», a encore annoncé le président, sans détailler les modalités du remboursement. En revanche, les frais des journalistes ne le seront pas. «C'est un cas de force majeur», a rappelé le directeur, Olivier Rihs.

L'édition est entièrement annulé. Il n'y aura pas de journée de presse, puisque celle-ci attire plus de mille personnes. Il n'a pas été possible non plus de déplacer la manifestation à un autre moment de l'année. «C'est trop complexe, des milliers de personnes travaillent pour ce salon», a indiqué Olivier Rihs. La prochaine édition aura donc lieu en mars 2021.

Péril financier

Cette annulation est un coup dur pour la fondation organisatrice du salon. «Nous avions beaucoup investi cette année, relève le président. Alors oui, la fondation va être en danger financièrement et cela pourrait mettre en cause sa pérennité. Mais nous trouverons des solutions.»

Maurice Turretini pense toutefois que le salon a encore un avenir. «Genève reste une exception. Nous avons réussi à attirer 160 exposants, ce qui montre l'intérêt d'un tel salon à Genève. Il faudra certes l'adapter, ce que nous avions déjà commencé à faire pour cette édition, mais je pense que ce salon a une chance. Je suis positif.»