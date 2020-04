Le virus fait évoluer la mobilité et les mentalités

Stop! C’est l’injonction que le coronavirus semble avoir adressée à notre société frénétique. Alors que la population est sommée de se confiner, l’effondrement de notre mobilité interpelle l’expert du domaine qu’est Vincent Kaufmann. Sociologue à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Genevois lie la crise actuelle à l’hypermobilité moderne. Entretien.

De mémoire de chercheur, a-t-on déjà vu un arrêt pareil de la mobilité?

On peut imaginer que les deux guerres mondiales ont eu des effets massifs, mais tout dépend de ce qu’on entend par mobilité. S’il s’agit du franchissement de l’espace mesuré en kilomètres, on n’a sans doute jamais vécu pareil recul, mais c’est aussi parce qu’on ne s’est jamais autant déplacé qu’à notre époque. En revanche, si la mobilité se mesure plutôt en diversité d’activités, ce qui est bien plus intéressant, la question se pose différemment. Avec le confinement, on voit qu’on peut conserver une succession d’activités et de rôles diversifiés, sans se déplacer du tout, grâce aux télécommunications et aux objets connectés.

Cette situation évoque l’un des scénarios futuristes que vous aviez élaborés avec un groupe de prospective…

Oui, celui que nous avions nommé la proximobilité, où ce ne sont plus les personnes qui se déplacent, mais les informations et les objets qui viennent à elles grâce aux connexions, aux commandes en ligne, aux livraisons, etc. Dans les circonstances actuelles, on vit ce scénario par obligation, avec des injonctions très fortes.

Partie d’un marché chinois, la pandémie a déferlé sur la planète en une saison…

Cela n’a guère été souligné jusqu’ici, mais ce qui produit l’ampleur de la crise, c’est bien le fait qu’on soit si mobile à l’échelle du globe. Si le coronavirus se déplace si vite, c’est parce que les humains en font autant. Notre monde globalisé, tel qu’on le vivait il y a encore un mois, ce sont des vols intercontinentaux en tous sens, des déplacements incessants qui démultiplient la vitesse de propagation de l’épidémie. Les métropoles sont affectées en priorité: le nord de l’Italie, l’arc lémanique, l’Île-de-France, Londres, New York. Plus ces régions urbaines sont interconnectées, plus ça va vite.

Parlons d’un aspect genevois: d’abord entravé par une énorme grève, le Léman Express a ensuite vécu huit semaines de couacs et il vient d’être affecté lourdement par l’épidémie. Pouvait-on imaginer pareille poisse?

Le concours de circonstances est impressionnant, mais c’est une question plus générale qui se pose pour les transports publics, qui pourraient y perdre des usagers. On nous déconseille fortement de les utiliser, une injonction inédite, car la sécurité sanitaire et le respect des distances ne peuvent y être assurés. Il est possible que cela laisse des traces dans les modes de vie.

Ceux qui restent mobiles et s’exposent sont surtout les représentants des professions manuelles, les soignants. Les cols blancs, eux, sont cloîtrés et protégés. Que l’immobilité relève du luxe, c’est nouveau, non?

Attention, la mobilité est ambivalente. Valorisée si vous êtes un homme d’affaires volant en première classe, elle ne l’est plus s’agissant d’un migrant. Mais il est vrai que ceux qui continuent de se déplacer aujourd’hui sont souvent des «petits»: le personnel des supermarchés, les éboueurs, les soignants. Les cadres, eux, travaillent en ligne. Spatialement immobiles, ils continuent d’être mobiles socialement en vaquant à toutes leurs activités.

L’économie tourne au ralenti, mais l’essentiel reste assuré malgré le confinement. Notre hypermobilité usuelle ne semble-t-elle dès lors pas superflue?

C’est une des pistes de réflexion les plus intéressantes, notamment si on pense au télétravail. Depuis une trentaine d’années, toute une littérature décrit comment il pourrait aplanir les heures de pointe en nous permettant de nous passer de déplacements, et donc de certaines infrastructures. Mais ce télétravail est toujours resté anecdotique. Les études sociologiques montrent que les employés y rechignent, de peur d’être mis sur la touche, de passer pour démotivés ou peu productifs. Voici cette pratique devenue massive du jour au lendemain, ce qui pourrait marquer un vrai changement.

En quoi?

Beaucoup de salariés voient que le télétravail est faisable, même si ce n’est pas forcément agréable, surtout quand il se fait à plein-temps et sous la contrainte. On s'aperçoit, par exemple, que son immeuble est mal isolé et que le bruit y est intenable quand tout le monde y reste confiné. Ou que l’on ne supporte plus son conjoint quand on passe toute la journée en sa présence. Mais cette pratique massive du télétravail démontre bien que les déplacements aux heures de pointe entre domicile et travail pourraient en partie être décalés, voire supprimés. On n’a d’ailleurs pas l’impression que la soudaine quasi-disparition de la voiture provoque une quelconque nostalgie de la liberté qu’elle est censée procurer. J’ai l’impression que l’automobile a perdu ses lettres de noblesse depuis quelques années déjà et cela se confirme ces jours: alors qu’il n’y a presque pas de trafic, la voiture ne paraît pas manquer, ce n’est pas un sujet, comme si cela n’avait pas d’importance.

Les nuisances du trafic ne manquent à personne…

Oui, tout comme les trajets interminables sur des routes bondées. On est en plein paradoxe. D’une part, il y a ces informations terribles, ce confinement, des pans entiers de l’économie qui s’effondrent, comme à l’aéroport. Mais il en résulte une amélioration saisissante de la qualité de vie et de l’environnement. C’est ambivalent, étonnant. En plein drame, on redécouvre un monde urbain sans nuisance. Dans mon quartier, à Châtelaine, on n’a jamais aussi bien dormi. Je dois désormais utiliser un réveil, ce qui était auparavant inutile avec 7 décollages entre 6h et 6h25 du matin. Nos rythmes de vie étaient jusqu’ici très soutenus: nous nous déplaçons vite, loin et souvent, mais cette espèce de danse de Saint-Guy relève en partie de la contrainte ou d’une croyance qu’on ne peut pas faire autrement, bien que cela soit pénible et fatigant et que cela prenne beaucoup de temps. Et quand tout cela nous est supprimé, tout n’est pas négatif.

Justement, que garder de cette période? Est-il souhaitable que tout reprenne comme avant?

Cela ne reprendra sans doute pas comme avant. Le coût économique s’annonce monstrueux et le redémarrage laborieux. On s’attend à une deuxième vague de pandémie et, tant qu’on n’aura pas de vaccin, l’incertitude demeurera, ralentissant l’activité, même une fois le confinement levé. On peut présager que la crise renforcera des tendances préexistantes. Le télétravail, déjà émergent, va sans doute entrer dans les mœurs dans certains secteurs et se développer, ce qui devrait atténuer les heures de pointe. Juste avant l’épidémie, on a connu une vague verte en politique dans toute l’Europe, on assistait aussi à un désintérêt de la jeunesse pour la voiture et voilà que nous vivons la concrétisation d’une vie urbaine débarrassée du vrombissement constant du trafic: cela fait envie à beaucoup de monde et, de cela, les gens en parlent. Peut-être que cet aspect de la période que nous traversons inspirera la même immense nostalgie qu’ont laissée les dimanches sans voitures des années 70. Quant au rythme effréné de nos vies, nos enquêtes menées avec le Forum Vies mobiles montraient déjà que c’était une pression mal vécue depuis plusieurs années: le fait de vivre autre chose devrait renforcer sa contestation ainsi que l’aspiration à la proximité, à des activités moins frénétiques.