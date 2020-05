Le virus fait du bus un gouffre à millions

Ils n’ont pas l’habitude d’aligner les bénéfices, mais en 2020, ils vont collectionner les chiffres rouge vif. Les transports publics ont une position particulière parmi les nombreuses branches affectées par la crise du coronavirus.

Si leur activité a été durement affectée (nous avons tous vu ces bus, trams ou trains circuler presque à vide), elle a néanmoins dû être maintenue: durant le confinement, même s’il était préconisé d’éviter autant que possible de se déplacer, il fallait bien mener chaque matin au boulot les soignants et autres travailleurs essentiels qu’on applaudit le soir au balcon et dont les conducteurs font dès lors logiquement partie.

Mercredi à Berne, le Conseil des États a volé au secours de la branche. Les sénateurs ont ainsi suivi l’avis donné la veille par l’autre chambre du parlement, le National, dont la Commission des transports avait élaboré un projet de motion en ce sens. Face à la chambre basse, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a promis des propositions de solutions et une clé de répartition entre Confédération, cantons (c’est-à-dire le contribuable en fin de compte) et opérateurs, lesquels seraient appelés à puiser dans leurs réserves.

Lourd manque à gagner

Le syndicat SEV salue une bonne nouvelle pour le personnel des transports, dont il s’occupe. «C’est le devoir de la Confédération de garantir un soutien financier, d’une part parce que cette dernière a exigé le maintien d’une grande partie de l’offre, ce qui est compréhensible, mais aussi parce que simultanément, elle a recommandé à la population d’éviter dans la mesure du possible les transports publics.»

À l’échelle suisse, on estime que les opérateurs ont perdu de 80 à 90% de leurs recettes, qui totalisent un demi-milliard de francs par mois. Le manque à gagner cumulé se chiffre ainsi déjà en centaines de millions. Et cela n’est pas fini. Bus, trains et trams devront éviter d’être bondés à l’avenir: les mesures de distanciation restent de mise pour éviter un rebond du coronavirus. Les autorités genevoises ont ainsi estimé que les TPG ne pourront prendre en charge que 40% de l’affluence usuelle.

Pour ne rien arranger aux finances des opérateurs, des compensations en faveur des usagers ont été prévues par la branche, à nouveau sur le plan national. Les détenteurs d’un abonnement annuel le verront prolongé de quinze jours tandis que les possesseurs d’un sésame mensuel obtiendront une ristourne de 15% ou 15 francs au moins.

Au département genevois des infrastructures, on juge prématuré de dresser un bilan des dégâts financiers subis dans le canton, même si on sait d’ores et déjà que l’impact sur les recettes se mesurera en millions. «Le montant de la facture globale dépendra du temps qu’il faudra pour revenir à une situation de fréquentation normale», analyse Roland Godel, au nom du département.

Signaux contradictoires

Les opérateurs ont dû naviguer à vue et en eaux troubles, notamment sur la question du chômage partiel. Des signaux contradictoires sont venus de Berne. Le 12 avril, on apprenait que l’Office fédéral des transports recommandait aux opérateurs, routiers ou ferroviaires, de recourir à ces réductions de l’horaire de travail (RHT) et que tant les CFF que Car Postal avaient déposé des requêtes. Or, le secrétariat à l’économie venait de proscrire le recours aux RHT dans les entreprises publiques. «Une condition essentielle du droit à l’indemnité est le risque de disparition d’emplois, écrivait-il. De nombreuses entreprises de droit public n’assument pas de risque entrepreneurial ou de risque de faillite parce qu’elles doivent mener à bien des tâches qui leur ont été confiées par la loi indépendamment de la situation économique.»

Douche écossaise

À Genève, les opérateurs ont connu des fortunes diverses. Les TPG se sont vus refuser les RHT au niveau cantonal, «position pouvant être réévaluée en fonction des décisions au niveau national», indique Roland Godel. La régie envisage une opposition, possible jusqu’au 19 mai. Son porte-parole, François Mutter, rappelle qu’«une partie substantielle de notre financement provient de nos revenus propres (recettes de titres de transport) et que nous assumons à ce titre un risque entrepreneurial».

Filiale binationale gérant le Léman Express, Lémanis a obtenu les RHT. «Notre situation diffère des TPG en cela que nous assumons, comme une PME, des tâches et prestations confiées par les CFF et la SNCF, explique Mario Werren, directeur. Nous n’avons pas de rapport contractuel direct avec les autorités commanditaires.» Quant aux Mouettes genevoises, qui reprennent du service lundi après avoir cessé toute activité, elles sont en attente d’une réponse à leur propre requête, selon leur patron Joël Charrière. Les regards restent ainsi braqués sur Berne. La motion votée aux Chambres mentionne le chômage partiel comme voie possible, tout comme le fait le Conseil fédéral dans son avis sur le texte.