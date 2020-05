L’inspection du travail passe les coiffeurs au peigne fin

Ils s’arrêtent, l’avant-bras en suspension. Les coiffeuses et barbiers des Acacias ont reçu bon gré mal gré deux inspecteurs de l’Inspection paritaire des entreprises (IPE) en ce vendredi grisâtre. «C’est une tournée préventive et constructive, avance Isabelle Vaudaux, présidente de cet organe de contrôle des conditions de travail, en étroite collaboration avec l’Ocirt (Office cantonal de l’inspection du travail). Certaines entreprises sont parfois un peu perdues devant une documentation surabondante et il n’est pas évident pour elles de s’y retrouver.»

Un binôme de milice est ce matin-là composé de Mafalda d’Alfonso, avocate, et Pierre Latuillère, formateur d’apprentis à la retraite. Ils ont une liste d’adresses tirée du registre des entreprises. Il leur faudra pourtant rayonner les yeux bien ouverts dans le quartier, car les données ne sont pas toujours conformes à la réalité.

Le hic du lave-linge

L’accueil est parfois rugueux. «Faites, mais je continue à travailler», lance une coiffeuse en réenclenchant son sèche-cheveux sur-le-champ, comme pour couper le dialogue. Plusieurs professionnels et clients font lourdement remarquer à Mafalda qu’elle ne porte pas de masque elle-même. «Vous devriez montrer l’exemple», lui assène-t-on pour qu’elle rejoigne l’effort collectif d’inhalation de son propre gaz carbonique. Avec beaucoup de tact, elle répond que cela ne lui est pas obligatoire pour des contacts à distance raisonnable, de moins de quinze minutes.

Un défaut revient souvent: peu nombreux sont ceux qui lavent leurs serviettes à 60°, le réflexe est bloqué à 40°, par crainte d’abîmer les textiles. Pas de quoi sonner la grande alarme. «Il y a une réelle envie de redémarrer leur activité avec la confiance de la clientèle, constate Mafalda. Il y a une convergence des intérêts entre leur propre santé et celle des autres.» L’inspectrice estime d’ailleurs être bien mieux reçue que d’ordinaire, lors des contrôles sur le travail au noir, les conditions salariales. «Notre présence les rassure, le but est de leur rappeler les mesures.»

Parmi les points abordés, le nettoyage des toilettes au minimum une fois par jour et l’aération quatre fois par jour pendant dix minutes. «Moi j’ai peur, j’ai des enfants», déclare une employée pour prouver sa bonne foi. «La peur est parfois bonne conseillère.»

Limiter la cadence

Un carnet de rendez-vous fort noirci incite à prévoir un deuxième passage pour limiter la cadence. Deux clientes sont assises à un siège d’écart, la distance réglementaire est respectée. Mafalda suggère tout de même d’utiliser les assises situées à chaque extrémité, afin que la coiffeuse puisse avoir plus de liberté pour se mouvoir.

Un peu plus loin encore, un salon éveille les soupçons. Des touffes de cheveux traînent par terre, des sacs de bouteilles sont posés à l’entrée. La gérante affirme qu’on l’interrompt en pleine séance de nettoyage, au mauvais moment. Et sort son arsenal de produits, dont elle fait la démonstration en propulsant du désinfectant sur tout ce qui l’entoure.

«Vous frottez, vous ne faites pas que sprayer? s’enquiert Mafalda. Et pensez à bien aérer, ne vous intoxiquez pas avec la Javel.» Les peignoirs propres côtoient les manteaux des clients dans l’armoire de l’entrée. Il faut les rapatrier à l’arrière. Quant aux journaux, il est préférable de les supprimer.

Les barbiers sur le chemin n’échappent pas au contrôle. «D’expérience, avec eux, c’est un peu plus sport», confie Mafalda. Les deux employés portent un masque. Mais l’un d’entre eux, en pleine action, se voit coupé dans son élan. «Lorsque vous faites la barbe, il faut une visière.» Les deux jeunes hommes, navrés, expliquent que les lunettes de protection fournies sont recouvertes de buée en quelques secondes. «On n’y voit plus rien. Des visières ont été commandées, on est en attente.» La contrôleuse appelle alors le patron de l’entreprise pour lui signifier qu’en l’absence de matériel adéquat, il faut renoncer aux barbes dans l’intervalle. Les inspecteurs prévoient secrètement de repasser contrôler cet endroit dans l’après-midi, «pour montrer que c’est du sérieux».

Politique de la soif

Une coiffeuse a décidé de renoncer à servir des boissons. «Ça ferait enlever le masque plusieurs fois au client…» Une autre est encouragée à utiliser des gobelets jetables. C’est le conseil de trop. «J’ai vraiment un problème de conscience avec ça, explique-t-elle, troublée. Je fais tout pour préserver ma planète, mes produits sont bios. Si on ne peut plus vivre selon ses idées…» Il lui suffira de nettoyer, immédiatement, la vaisselle après utilisation.

L’échange offre parfois l’occasion d’exprimer un certain désarroi. «Je prends trente minutes pour désinfecter tout le salon après chaque cliente, ça me coûte une blinde! déballe une professionnelle. Et tout ce que j’ai économisé en électricité, je le perds maintenant car je lance tout le temps des machines. Les masques, je cours après, à la pharmacie où j’en ai trouvé, c’est 49 fr. 90 pour 50 pièces. Un monsieur s’est même arrêté en 4x4 devant ma vitrine pour me revendre des masques, mais j’ai dit non, je ne sais pas d’où ça vient.»

Cela ne l’empêche pas de recourir au système D: sur le comptoir, des touillettes à café sont détournées de leur usage pour composer le code des cartes de paiement.