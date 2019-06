Violettes de colère, les femmes s’activent

Actif depuis une année, le collectif de la grève féministe genevois a dévoilé mardi son riche programme pour la journée du 14 juin. Un programme à la hauteur de «cette journée historique dans la lutte pour plus d’égalité», selon les termes des organisatrices, soit une centaine de personnes regroupées en une quinzaine de groupes thématiques.

Une multitude d’actions sont prévues dans tout le canton, que ce soit dans les quartiers, sur les lieux de travail et de formation, à la maison ou dans la rue. Liées à tous les domaines de la vie des femmes, les revendications ne manquent pas… On en dénombre même 19, précise le collectif. L’égalité salariale, mais aussi les discriminations cachées comme les prestations non rémunérées (tâches ménagères, éducation des enfants, aide aux proches). Une réalité qui n’est pas sans effet sur les 37% de différence entre les rentes des hommes et des femmes…

Silhouettes de migrantes

Sans oublier la violence faite aux femmes. Et plus particulièrement aux migrantes, au sort ô combien précaire. Celles qui ne pourront ainsi pas participer à la grève seront représentées par des silhouettes.

Les problématiques spécifiques rencontrées par les personnes en formation sont aussi dénoncées par plusieurs collectifs, dont le groupe M.E.U.F pour les collégiennes et le collectif d’UNIGE pour les universitaires. Leurs revendications portent notamment sur la mise en place d’une meilleure protection contre le harcèlement sexuel. Relevons que toutes ces étudiantes ont réussi à obtenir la suppression des examens le 14 juin pour favoriser la mobilisation.

Le collectif attend et espère qu’il y aura foule. Avec confiance, contrairement aux pionnières de 1991 qui, au petit matin du 14 juin, craignaient encore un flop: «Les réseaux sociaux nous aident et on partage tout ce que l’on fait depuis des mois. On ressent déjà un certain succès à travers les premières actions. Enfin, la presse n’a jamais autant parlé de notre cause!» Pas un jour, en effet, sans que cet événement ne soit évoqué. Mardi, une table ronde 100% femmes était ainsi annoncée sur l’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE, tout comme une conférence sur les addictions au féminin. Les femmes sourdes indiquaient, de leur côté, que la surdité ne serait «pour une fois pas invisible», le 14 juin. Sans oublier toutes les projets égalitaires déposés actuellement par les partis politiques…

Solidarité internationale

«La gravité des revendications et la colère ressentie d’attendre encore et toujours une égalité de fait ont renforcé notre sentiment de solidarité, entre nous, et avec les femmes du monde entier», constate le collectif de la grève féministe.

«Nous vous invitons à suspendre des torchons violets - couleur féministe internationale - et des objets ménagers à vos fenêtres», concluent les organisatrices. Avant de rejoindre la plaine de Plainpalais dès 15 h 24*, ce lieu vaste et populaire d'où partira le cortège à 17 heures. La manifestation devrait rejoindre les Bastions deux heures plus tard, là où se tiendra le festival de l’égalité, organisé les 14 et 15 juin par le Centre de liaison des associations féminines de Genève. At last, but not at least… les hommes sont les bienvenus.

* Heure choisie au niveau national parce qu’elle symbolise l’heure à laquelle les femmes ne sont plus payées au vu de l’écart salarial moyen de 20% entre femmes et hommes (TDG)