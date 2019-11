Violences faites aux femmes: la rue se lève

Les rues genevoises ne sont pas les boulevards parisiens. Moins de monde ici que là, certes, mais du monde quand même, ce lundi soir, dans le passage piétonnier qui fait la jonction entre les Rues-Basses et Bel-Air. Près de 300 personnes sous la pluie, contre les 50 000 et plus samedi dans la capitale française.

La cause qui rassemble est la même: les violences faites aux femmes. Une journée internationale pour décréter, à l’échelon de la planète, leur élimination ne suffira pas. Les oratrices qui prennent la parole – une bonne demi-douzaine – en sont les premières conscientes. Pour chacune d’elles, qu’elles soient avocates ou infirmières en santé communautaire, cette lutte est quotidienne.

Des femmes qui, par leur métier, leur engagement et leur militantisme, défendent d’autres femmes, victimes sans voix, mal écoutées ou pas du tout. «Près de la moitié des victimes touchées gardent le silence et seule une très petite minorité porte plainte», rappellent les organisatrices. Ce qui oblige, à chaque fois, à relativiser les chiffres officiels en lien avec la violence conjugale (lire ci-dessous).

C’est d’abord cela le rassemblement de lundi soir au centre-ville: une tribune où se succèdent, de 17h à 18h, avec beaucoup de dignité et de détermination, des porte-parole féminines venues évoquer, à mots concrets, leur expérience propre au contact de cette réalité qui, dans son passage ultime, porte un nom, le féminicide, hier encore appelé meurtre conjugal. Avec cette fréquence effrayante: une femme meurt toutes les deux semaines sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon en Suisse. En France, c’était un décès tous les trois jours. C’est, maintenant, un tous les deux jours.

«Dénigrements, humiliations, isolement, rien de cela n’est punissable dans notre beau pays», Me Maulini

Dans la foule, un slogan écrit à la main résume cette condition commune: «On ne naît pas femme, on en meurt.» Juste à côté, cette autre banderole chasse les idées reçues: «Il n’existe pas de crimes passionnels, il n’y a que des féminicides.» Que fait la justice? C’est à elle, justement, que s’adresse la première intervenante. Elle s’appelle Camille Maulini, une jeune avocate spécialisée dans la défense des victimes de violence conjugale.

La sono embarquée manque de puissance, mais ses mots sont plus forts; ils s’entendent loin à la ronde. Citation: «À Genève, une femme sur sept a été victime de violence domestique dans les cinq dernières années.» Après les faits, leur commentaire. Me Maulini interpelle son auditoire: «Vous me parlerez des lois qui existent et sont censées protéger les victimes: quelles lois? L’infraction de violence conjugale n’existe pas! Il faut la chercher dans d’autres infractions. Dénigrements, humiliations, isolement, rien de cela n’est punissable dans notre beau pays.» Résultat: «Mesdames, il va falloir attendre le premier coup pour devenir une victime reconnue par la loi.»

Une infirmière, Mélanie Pinon, coordinatrice des soins pour la Croix-Rouge genevoise, prend à son tour la parole. Elle travaille dans l’urgence sociale, à l’abri PC de Richemont. Elle aussi sait mettre des mots sur les violences dont sont victimes les femmes sans-abri, parmi lesquelles on retrouve, notamment, celles qui ont été expulsées du domicile par leur conjoint.

Enfin, le harcèlement sexuel à l’école est également dénoncé. Comme est fustigée l’attitude du Département de l’instruction publique (DIP), qui «tait trop souvent les choses», ce silence qui profite d’abord aux profs harceleurs comme aux maris frappeurs. Lundi soir, la rue était féminine et savait se faire entendre.

Dangereuse vie privée

Le phénomène a ses statisticiens et ses communiqués annuels. L’Observatoire genevois des violences domestiques vient de publier son rapport chiffré. Il travaille à son rythme, celui d’une bonne année avant la nôtre qui s’achève. La collecte prend du temps, sa mise en forme aussi, si l’on en croit l’écart temporel avec l’actualité présente.

Donc, en 2018, sur 4002 infractions pour violence recensées sur le territoire genevois, 1977 ont été commises dans un contexte de violence domestique. Soit près de la moitié des infractions pénales. Une violence sur deux, c’est le plus souvent chez soi, dans la famille, porte fermée.

Dangereuse vie privée. Ce type d’infraction de proximité, où tout le monde se connaît, auteurs et victimes réunies, est en augmentation de 31% par rapport à l’année 2017. Dans ce même communiqué, envoyé lundi à la presse, il est fait mention des mesures d’éloignement administratif prononcées par la police à l’encontre des hommes qui frappent leur femme. Ils étaient 57 contre 4 femmes, éloignées à leur tour pour des faits de violence.

En revanche, le document ne fait pas mention du nombre de passages à l’acte violents durant cette période, sachant que nombre d’individus concernés par ces mesures ne les respectent pas. On l’apprend plus tard, devant les tribunaux qui les jugent et qui, eux, en font explicitement état. Croiser ces chiffres avec ceux du pouvoir judiciaire aurait un sens et une pertinence supplémentaires. TH.M.