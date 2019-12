Vingt-trois coups de canon pour fêter la Restauration

Les détonations ont résonné dans toute la ville et une légère odeur d’œuf pourri embaumait certaines rues de la cité. À tous points de vue, ce mardi matin, le réveil aura été brutal pour nombre de Genevois. Comme chaque 31 décembre, vingt-trois coups de canon en l’honneur des vingt-trois cantons suisses ont été tirés entre 8h et 8h30 depuis la Treille, la promenade de l’Observatoire et la rotonde du Mont-Blanc. Ils commémorent la Restauration de la République de Genève en 1813 après le départ de Napoléon et de ses troupes.

Sous les marronniers de la Treille, l’événement a attiré comme chaque année son lot de fidèles. Pour beaucoup de Genevois, il s’agit d’une tradition à ne manquer sous aucun prétexte. «Si je suis là le 31 décembre, je viens», affirme sans l’ombre d’une hésitation Jocelyne, 72 ans. «C’est une fête patriotique, elle fait partie de notre histoire», ajoute sa sœur aînée, Marie-Laure, avant de remonter son grand foulard sur ses oreilles en prévision du prochain coup de canon.

À leur gauche, Jean et Peter, 26 et 27 ans, perpétuent également l’héritage familial: «Depuis que nous sommes tout petits, notre père nous emmène là chaque année.» Chaque année, sauf celle-ci: «Je crois qu’il ne s’est pas levé, c’est la première fois qu’il rate la cérémonie», lâche Peter, en recrachant la fumée de sa cigarette.

Patrick, 59 ans, originaire du Michigan, s’est fait embarquer dans la combine par sa femme. «J’ai épousé une Suissesse, c’est comme cela que j’ai atterri dans cette affaire», plaisante-t-il dans son français chantant. L’épouse en question est aux anges: «Je pense que c’est la cinquantième cérémonie à laquelle j’assiste! relève Stéphanie, 52 ans, dans une bonne humeur communicative. Chaque année, nous sommes contents d’être là. C’est l’occasion de retrouver des vieux amis que nous n’avons pas vu depuis longtemps.» Jean-François, 84 ans, fait partie de ces vieux amis. Habitué du rendez-vous, il aime venir voir «quels conseillers d’État sont présents» puis boire un chocolat chaud avec son fils.

Installés avec leur thermos de thé au plus près du canon, Françoise, Marc-Henri, Robert et Gérard sont d’anciens artificiers. Après dix-huit ans de bons et loyaux services, le quatuor a pris sa retraite au début du mois. Ils viennent désormais pour soutenir les amis et «pour l’ambiance». La pièce d’artillerie n’a plus de secret pour eux: «Ce n’est pas difficile, il faut tirer d’un coup sec sur la couille», explique Françoise, très sérieusement.

Les vingt-trois obus tirés, le président du Conseil d’État, Antonio Hodgers, a rappelé dans son discours la signification de cette commémoration pour Genève. Il était accompagné de deux autres membres du gouvernement: Nathalie Fontanet et Serge Dal Busco. Le procureur général, Olivier Jornot, avait également fait le déplacement.