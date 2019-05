Vingt-quatre heures dans la peau d'un policier municipal

Le rendez-vous a été fixé à 9 h 30 précises au nouveau poste de police municipale de la Jonction. Inauguré il y a un an au 25, rue du Stand, il se trouve à une centaine de mètres à peine de l’ancien emplacement. «Mais, ici, nous avons à disposition une salle d’audition et une cellule de rétention», explique Laurent en nous accueillant. Le caporal en profite pour nous montrer aussi l’autre nouveauté, une machine qui permet de scanner les empreintes digitales des suspects.

Fini le temps où les agents de la police municipale (APM) se contentaient de verbaliser les automobilistes mal garés ou de fermer à clé les parcs de la Ville de Genève en fin d’après-midi. Si bien qu’ils s’étaient vus affublés du surnom de «garde-platanes». Une image dont ils peinent encore à se départir aujourd’hui.

Procédures judiciaires

Pourtant, le «métier a changé», insiste le sergent-major Emmanuel Droz, qui a commencé sa carrière à l’orée des années 2000. «Nos compétences ont été élargies. Nous traitons désormais des délits liés à loi sur les étrangers, sur les stupéfiants et celle sur la circulation», poursuit celui que ses collègues n’hésitent pas à «checker» pour lui dire bonjour. L’ambiance semble bonne. On guette la blague grivoise, en vain. «Vous serez avec la crème de la crème», nous avait-on prévenus. L’équipe compte un quart de femmes.

Sur le point de partir faire du «pédestre», un agent raconte qu’il s’est fait «casser la gueule» lors d’une simple intervention pour tapage nocturne au bord du Rhône l’été dernier. Quand il contrôle l’identité d’un des noctambules, comme il peut le faire désormais, il voit que ce dernier «est fiché». Le problème, c’est que, pour des raisons de confidentialité, il ne peut pas dire pourquoi il va devoir l’embarquer. La trentaine de fêtards lui tombe alors dessus. Des collègues interviennent rapidement, mais l’agent, blessé, devra observer quatre mois d’arrêt de travail.

«Aujourd’hui, un banal test d’alcoolémie peut conduire, si la personne figure dans le fichier des personnes recherchées, à devoir l’interroger, à établir son domicile, voire à faire une perquisition si elle est hébergé par quelqu’un», décrit Laurent. Ces procédures judiciaires, qui rallongent les journées (et les soirées), chaque agent en gère «entre cinq et dix» par année. Une évolution qui justifie à leurs yeux l’attribution de deux classes salariales supplémentaires, que le Conseil administratif tarde à leur accorder. C’est cela qui avait déclenché le mouvement de grève en février.

Regards méfiants

On part sur le terrain. Manque de chance, il pleut. Et c’est connu, «la pluie est l’amie du policier». Le journaliste espérait du flagrant délit, il aura droit à de la police de proximité. «On essaie de créer des liens avec les habitants», raconte l’appointé Andreas. Compliqué de se rapprocher du citoyen quand on lui rappelle qu’il n’a pas le droit de promener son chien sur le gazon du parc Gourgas. Devant l’Usine, les dealers décampent. Le petit jeu du chat et de la souris. «Grâce à notre présence, le trafic ne se fait pas», dit Andreas. Il inspecte les planques habituelles: sous une fenêtre, dans les bouches d’égout, à l’intérieur d’une canette de coca jetée par terre… Rien.

L’après-midi, les agents vont à la rencontre des petits commerçants. L’antiquaire se réjouit de la fin des travaux, l’opticien déplore deux vols «hier soir». Souvent, la patrouille est accueillie par un «Y a un problème?» craintif. À 16 heures, Laurent et Andreas se rendent à la sortie des classes de l’école du Mail. Le regard des enfants sur l’uniforme est bienveillant, celui des parents indifférent, voire méfiant.

Changement d’équipe à 17 h . La soirée va s’étendre jusqu’à 3 h du matin, comme chaque jeudi, vendredi et samedi désormais. «La population ne sait pas ce qu’on fait, regrette Stéphane, un sergent. C’est normal qu’elle s’étonne lorsqu’on met en place un piquet de grève. Qui sait qu’on a sauvé une personne en lui faisant un massage cardiaque dans le Jardin anglais? Qu’on procède à des contrôles d’ébriété? Qu’on assure une présence dans les écoles?»

Nouveau vocabulaire

Le soir, les APM attendent «les réquis», les réquisitions que lui transfère la police cantonale. «Réquis», «perquis», «stups»… Signe de l’évolution de leur métier, les agents empruntent toujours plus de mots issus du vocabulaire de leurs homologues cantonaux.

Il est 22 h aux Bastions. Deux amis font une dernière partie d’échecs. La veille, les agents ont retrouvé un toxicomane en train de creuser derrière les toilettes pour retrouver la drogue qu’aurait cachée là les dealers. Il était maculé de terre. «On a pris son identité. Il est suivi par une association. On l’a amené au 144», raconte Stéphane.

Petites incivilités

Sur le canal radio de la police, c’est le calme plat. En voiture, sans feux bleus (c’est l’une de leurs revendications), on se rend à l’école de Chandieu. Des voisins se plaignent du bruit. Deux jeunes sont en train de finir une bouteille de whisky. Échange poli. Ils s’excusent, s’en vont. Sous le préau couvert, d’autres ont laissé les détritus de leur «before». En 2018, les APM ont traité 220 dénonciations pour infractions à la propreté et 298 troubles à la tranquillité publique. «Ces petites incivilités, c’est ce qui pourrit la vie des gens», pointe Stéphane.

En quittant l’école de Chandieu, on passe devant une vieille bâtisse où à l’époque, se rappelle le sergent Thierry, des fleurs étaient en libre-service. Un peu plus loin, celui qui a travaillé pendant vingt-quatre ans sur la Rive droite nous montre le local du dernier réparateur d’orgue de Genève. Aux Pâquis, un homme traverse la route. En fait, il s’agit d’un ancien champion de boxe cubain. Le vrai luxe des APM, c’est de pouvoir prendre le temps de discuter avec les gens. Et devenir ainsi de véritables mémoires vivantes de leur ville.

«Continuer à expliquer nos missions à la population»

Elle est la première commandante en Ville de Genève. À la tête de la police municipale depuis mars 2018, Christine Camp dirige un effectif qui est passé de 100 à 196 agents entre 2010 et 2016, mais n’a plus augmenté depuis.

Qu’est-ce qui manque, aujourd’hui, aux APM pour bien faire leur travail?

Pour simplifier notre travail, nous avons besoin en priorité d’outils informatiques qui nous permettraient de mener nos procédures judiciaires directement dans nos locaux.

La dernière fiche de salaire comprend-elle une classe salariale supplémentaire?

Non. À l’initiative de notre magistrat Guillaume Barazzone, la revalorisation a été acceptée par le Conseil administratif, mais nous attendons que le processus de réévaluation des fonctions, qui concerne les 4000 employés de la Ville, se termine.

Quel est le plus gros défi dans les cinq ans à venir?

Nous devons continuer à expliquer nos missions à la population, même si on constate, à travers les sollicitations que l’on reçoit, que les habitants sont de plus en plus au courant de nos nouvelles compétences. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer que nos moyens et notre équipement soient en adéquation avec les nouveaux risques liés à l’évolution de nos compétences. C’est essentiel pour garder nos agents motivés.

Combien d’APM sont-ils impliqués dans l’affaire de corruption aux Pâquis?

À ce stade, personne ne peut affirmer que des APM soient impliqués dans cette affaire. Seul le Ministère public est compétent pour répondre à votre interrogation.

(TDG)