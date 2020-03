La Ville refuse d'engager sa police pour récolter les bulletins de vote

Les Genevois ont jusqu'à mercredi pour envoyer leur bulletin de vote par correspondance et choisir, dimanche, leurs favoris pour le second tour des élections municipales. Quid des habitants qui ne pourront pas se rendre à la boîte aux lettres car malades ou confinés chez eux? Alors que le Conseil d'Etat a donné son feu vert pour que les communes puissent utiliser leur police municipale afin de récolter les bulletins des personnes les plus fragiles, la Ville de Genève a décidé ce lundi de ne pas solliciter ses APM. Les personnes dans l'incapacité de sortir de chez elles devront donc demander l'aide de tiers de confiance.

Malgré l'arrêté du Conseil d'Etat, l'Exécutif a en effet refusé de réquisitionner ses agents pour une éventuelle tournée chez les personnes malades ou confinées. Une majorité du CA s'est prononcé pour privilégier le contrôle de l'espace public par sa police de proximité, soit que les mesures de distanciation sociale imposées par le Conseil fédéral soient respectées.

Interrogé, le conseiller administratif Rémy Pagani estime effet que la police municipale a "des missions plus essentielles à effectuer au service de la protection sanitaire de la population, en ce temps de pandémie". Mais le magistrat va plus loin: "Cela n'aurait été qu'une tentative inutile de cautionner la parodie de démocratie que représente ce deuxième tour. Les partis dominants abusent de la situation, en bafouant le droit des minorités garanti par la constitution. En empêchant les plus petits candidats de faire campagne sur le terrain. Je n'aurai jamais été élu dans ces conditions il y a 5 ans. J'étais 8e après le premier tour et grâce à la campagne j'ai été élu en 4e position." Rappelons que son parti, Ensemble à gauche, a déposé un recours afin de reporter la tenue du second tour.

Thônex et Lancy font partie des communes qui mobiliseront leurs APM pour ces élections. Comme la Ville de Genève, Vernier a refusé de le faire. A J-9, le taux de participation s'élevait à 1,9%.