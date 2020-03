Dans la ville réduite à l’inactivité, le temps qui s’écoule est sans emploi

Il a une tête de vendeur de rue, un dimanche sous la pluie. Il fait la gueule, quoi, et c’est sincère. Le boulanger-pâtissier de Plainpalais n’a plus de bouches à nourrir. Pour qualifier son stock quotidien d’invendus, du sucré et du salé assurant d’ordinaire la cantine de midi, il n’a qu’un mot: «Mortel». On le lui emprunte un instant pour interpeller ce ciel beaucoup trop bleu: «Casse-toi, soleil!». Oui, cette météo au beau fixe, c’est mortifiant.

Un dimanche de pluie qui s’invite un jeudi de printemps. Confusion temporelle au ras du bitume: on ne sait littéralement plus quel jour on vit. Faites l’expérience – mais, vous l’avez déjà faite -, il suffit de traverser sa ville à la mi-journée, les repères s’effacent, la ponctuation classique a disparu, on ne distingue plus le matin de l’après-midi. Le temps a perdu son emploi, il s’est mis lui aussi en arrêt de travail.

Spectateur unique

Alors, on cherche du regard les gens en activité. Et l’on reste, pendant cinq minutes, les yeux fascinés devant les découpeurs de viande de la boucherie centrale, caillassée dans la vie d’avant. A l’intérieur, c’est l’effervescence: la passion du métier jusqu’au bout des ongles, on sent les employés heureux d’être présents, ils assurent une prestation exclusive face à un client unique qui en a vraiment pour son argent.

Il expose ses pièces à la vue des passants. Hier un dragon, envolé. Aujourd'hui, une mère et son enfant, figure protectrice, nécessaire à notre époque. Photo: MAGALI GIRARDIN

Dans cette ville privée de spectacles, on se rattrape en allant chez le charcutier des Rues-Basses. Toutes les enseignes alentour sont vides. De nuit, nombre de vitrines ne sont même plus éclairées. On a tiré la prise. A quoi bon dépenser de l’électricité pour rien ni personne. Les passages commerciaux sont des coupe-gorges dans le noir, les mannequins, dans la pénombre, portent des habits démodés. Les décorateurs étalagistes sont eux aussi au chômage technique.

Skatepark fortifié

On s’éloigne du centre-ville, en évitant de repasser par la plaine de Plainpalais, qui s’apparente de plus en plus à un jardin de misanthropes. Le skatepark est à son tour clôturé. Pire: fortifié, par les barrières Vauban, le mobilier du contrôle de foule.

La nouvelle du jour, elle, annonçant la possible reprise de certains chantiers ferait un joli café du commerce. Débat impossible, faute de lieux ouverts. Le «de vive voix» n’existe plus. Un avis quand même, péremptoire, glané sur le boulevard, la colère citoyenne étouffée par le port du masque: «Une décision sanitairement criminelle»! On acquiesce au propos en le citant, avant de remonter le boulevard désert en direction du Bois de la Bâtie.

Colline romaine

Cette butte boisée attire les semi-confinés comme une colline romaine. Il en vient de partout. Un run évasion sans dossard ni podium. La course à pied est l’ultime effort individuel toléré dans l’espace public. Les participants se comptent par milliers. Chaque jour, de nouvelles vocations naissent à l’air libre. On court pour soi en évitant les autres, on se moque du look, les tenues embarquées ne servent qu’à une chose, essentielle: habiller la liberté qui nous reste.

Un artiste libre, délocalisant son confinement au bord du Rhône, à la vue de tous ceux qui se jettent dans la pente en dur menant au bord du Rhône, au pied du pont ferroviaire de la Jonction. Le voici, dans l’image ci-dessus, et devant nous, toujours ce jeudi, en train de donner sa forme définitive à un buste féminin aux arrondis généreux.

Un atelier de sculpteur sur bois est né à l’ombre de la station de pompage des SIG. On en doit la découverte à un coureur à pied justement. Dans son message, cette phrase: «L’artiste au travail prolonge ses mains avec des outils de coupe, qui vont bientôt lui manquer car les affûteurs sont eux aussi confinés.»

Robinier en rondelles

On court à notre tour le saluer. L’homme s’appelle Jacques Baume. Il est là tous les jours, à portée de bras de sa réserve de bois indigène, un robinier en rondelles, récemment tronçonné car il risquait de tomber sur les gens. Une menace consistante, presque rassurante, qui se transforme en œuvre d’art d’un simple geste artisanal.

«Adolescent, j’ai fait un apprentissage de décorateur tapissier. Plus tard, je suis allé sculpter des bouddhas en Inde», glisse notre interlocuteur, en prélude d’un portrait, le sien, que l’on se promet d’écrire une fois. Celui du jour est tenu à distance, dans cette remarque qui le résume: «On ose à peine se regarder comme si le virus passait par les yeux…»