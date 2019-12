En Ville, le Parti du Travail se bat pour sa survie

Remue-ménage au siège du Parti du Travail (PdT) mardi. Les candidats aux élections en Ville de Genève s’apprêtent à prendre la pose devant un imposant portrait de Karl Marx lorsque l’un d’eux s’écrie: «Attends, il faut qu’on ait une femme!» On convoque aussitôt Angela Davis, la figure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Le conseiller municipal Tobia Schnebli grimpe sur la table et tente d’accrocher son tableau devant celui de Karl Marx. L’attelage semble bancal. On finit par dégoter une photo de la militante communiste Rosa Luxembourg. Elle fera l’affaire.

Sur le matériel de campagne du PdT, le rouge phrygien historique partage désormais l’affiche avec le violet de la grève des femmes et le très à la mode vert écologiste. «Notre programme se base sur le travail accompli au Conseil municipal», souligne la candidate à l’Exécutif Maria Pérez, qui rappelle aussi les référendums victorieux contre les coupes budgétaires voulues par la droite en 2016 et 2017. Parmi les priorités, la mise aux normes écologiques du patrimoine immobilier de la Ville, qui, à l'image des immeubles de Cité-Jonction, est «en très mauvais état».

Lancement d'une initiative

Le problème, c’est qu’il faudra un petit miracle pour atteindre le quorum de 7% fixé pour siéger au Municipal. Signe révélateur: le PdT est allé chercher la députée Salika Wenger – qu’on ne présente plus – pour tirer sa liste. La faute à des négociations dans l’impasse avec SolidaritéS, avec qui le parti formait jusqu'ici la coalition Ensemble à Gauche.

«C’est risqué, mais ce n’est pas nous qui l’avons voulu», dit Alexander Eniline, son président. Le torchon brûle depuis le transfert de quatre élus d’une formation à l’autre, sur fond de conflit du travail. Dernier épisode en date: le PdT accuse SolidaritéS d’avoir intitulé «abusivement» sa liste pour les municipales Ensemble à Gauche, alors qu'il faudrait l'accord de toutes les composantes de la coalition. Une procédure juridique est en cours. Minée par les divisions, la gauche de la gauche pourrait perdre le siège qu’elle occupe à l’Exécutif sans discontinuer depuis un demi-siècle.

S’il échoue, le PdT sera «dans la rue», martèlent les candidats. Qui en profitent pour annoncer le lancement d’une initiative populaire pour baisser le salaire des magistrats de la Ville.