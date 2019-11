La Ville de Genève se dit prête pour la neige

Le saviez-vous? Mais la voirie de la Ville de Genève doit gérer neige et verglas sur près de 220 kilomètres de route et 440 kilomètres de chemins piétonniers. Ce jeudi, les autorités municipales annoncent que leur dispositif de voirie est «en place». Et de relever dans la foulée que la neige au sol représente un véritable défi, disent-elles. Car, «tout ne peut être retiré en même temps». Et pour ceux qui en douteraient: n'hésitez pas à savourer – avec un plaisir coupable – la vidéo ci-dessous.

Trêve d'inutiles railleries, parlons chiffres. Chaque année durant l'hiver, jusqu'à une centaine d'employés peuvent être mobilisés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour dégager routes et trottoirs. Du côté des équipements, il faut compter sur une dizaine de poids lourds équipés «de lames triaxales et de saleuses» pour dégager prioritairement la poudre blanche des grands axes et des voies de transports publics. Des camions disposent même d'une sonde thermique permettant d'optimiser l’épandage du sel, «limitant ainsi le coût et l’impact environnemental», rappelle le Département de l'environnement urbain.

Les habitants appelés aussi à donner un coup de main

La Ville de Genève compte également sur les habitants de cette petite République lors de chutes de neige abondantes. D'abord, les concierges d’immeubles et les locataires d’arcades «peuvent soutenir» la voirie en déblayant la neige devant les immeubles. Ensuite aux automobilistes de s'équiper en pneus d'hiver, rappelle la Municipalité, laquelle recommande également de laisser sa voiture au garage, dans la mesure du possible pour lui préférer les transports publics. Ou ses propres pieds...