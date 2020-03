En Ville de Genève, les années fastes sont terminées

Faire autant, et si possible davantage, sans doute avec moins. C’est l’équation que devra résoudre la Ville de Genève lors des cinq prochaines années. Entrée en vigueur le 1er janvier, la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) assèche déjà les finances de la plus grande commune du Canton (deux Genevois sur cinq vivent en ville).

Lire aussi l'éditorial: La Ville peut enfin tourner la page

Or les défis (et les dépenses potentielles) ne manquent pas: mise en œuvre de la transition écologique, aménagement de nouveaux quartiers, financement de nouvelles places de crèche. La nouvelle équipe qui s’installera, le 1er juin, au Palais Eynard devra faire des choix.

Lire aussi: Les candidats à la Mairie répondent à nos questions

1. Éponger RFFA

La RFFA a commencé à déployer ses effets. Pour le budget 2020, le déficit se monte à 30 millions de francs. Le Conseil administratif sortant a prévu un retour à l’équilibre en 2025. Ce qui veut dire qu’il faudra trouver, chaque année, 6 millions de francs supplémentaires. Un boulet aux pieds du futur Exécutif. La manière dont il parviendra à éponger ce manque à gagner – sur un budget qui s’élève tout de même à 1,2 milliard de francs – dépendra, d’une part, de la croissance économique et, d’autre part, de la maîtrise des charges. À titre d’exemple, chaque nouvelle place de crèche engendre un coût de l’ordre de 30 000 francs. Or, d’ici à 2026, ce sont 650 nouvelles places qui vont être créées.

2. Accélérer la transition écologique

Le Conseil municipal a décrété l’urgence climatique. À gauche comme à droite, les partis appellent désormais à accélérer la transition écologique. Cela commence par la mise aux normes du parc immobilier de la Ville. Afin de rendre les canicules plus supportables, l’Exécutif a élaboré un «plan stratégique de végétalisation» des quartiers. Il faudra le concrétiser. Des mesures devront également être prises pour encourager la mobilité douce. Une enveloppe de 20millions de francs pour renforcer le réseau cyclable et identifier les points dangereux vient d’être votée par les élus.

3. Aménagement des nouveaux quartiers

Après les alentours de la gare CEVA, c’est le haut des Eaux-Vives qui va se métamorphoser au cours des prochaines années. D’autres nouveaux quartiers vont également sortir de terre dans le sillage du PAV (Praille-Acacias-Vernets). Pour les autorités, la tâche principale consistera à faire en sorte que les infrastructures suivent (routes, écoles, sachant que la demande en parascolaire explose). Mais aussi à s’assurer que les futurs projets soient «à taille humaine» et pas «trop minéraux», comme à Artamis. Aux Vernets, une pétition munie de 1000 signatures s’oppose déjà à l’ensemble qui doit voir le jour sur l’emplacement de la caserne, jugé «trop dense».

4. Le vieillissement des habitants, bombe à retardement

En 2040, près d’une personne résidant en ville sur quatre aura plus de 65 ans (contre 18% aujourd’hui). Et le nombre de celles de plus de 80 ans aura doublé. Un phénomène qui nécessite d’adapter infrastructures (escaliers, bancs, places à l’ombre) et logements en conséquence. «Les projets immobiliers et les rénovations intègrent rarement «le réflexe senior». Les architectes considèrent souvent cette contrainte comme accessoire», se désole l’ancien président PDC du Municipal Jean-Charles Lathion.

5. La contribution du Canton et des communes

Alors que les discussions autour d’une nouvelle répartition des tâches entre le Canton et les communes piétinent, la Ville réclame un soutien financier dans plusieurs dossiers clés. On en cite deux: les sans-abri et le Grand Théâtre. Pour le premier, un projet de loi est – enfin – à l’étude au Grand Conseil. Il vise à impliquer aussi Canton et communes. Indispensable pour pérenniser l’hébergement à l’année des SDF, selon Esther Alder. «Pour la première fois, nous sommes sortis de la politique du thermomètre», se félicite la conseillère administrative sortante, qui rappelle que la Ville dépense 13,6 millions de francs par année pour l'accueil d’urgence.

Pour le Grand Théâtre, là aussi, une majorité d’élus demandent le retour de la subvention cantonale, retirée en 2017. Si la législature s’achève avec une enceinte fraîchement rénovée après trois ans de travaux, la suivante devrait être celle du remplacement de la machinerie. Selon nos informations, une demande de crédit devrait être soumise ce printemps au Municipal.

6. Incertitudes autour de la police et des pompiers

Les pompiers du SIS s’apprêtent à vivre une révolution. Ils vont sortir du giron de la Ville et seront gérés par un groupement intercommunal. Le sort de leurs collègues de la police municipale fait l’objet d’incertitudes. Le conseiller d’État Mauro Poggia examine la possibilité de créer un corps unique avec la police cantonale. La question du brevet, voire du port de l’arme, devront être tranchées lors de la prochaine législature.

Objectif: majorité au Municipal pour la gauche

Sur le plan politique, l’un des principaux enjeux consistera à observer si l’Alternative de gauche parviendra à récupérer la majorité au Conseil municipal, qu’elle a perdue en 2011. Les Verts pourraient être les grands gagnants si la tendance amorcée lors des élections fédérales se confirme. Les socialistes représentent la force la plus importante au Municipal avec 18 élus. Mais leurs partenaires de la gauche de la gauche pourraient, eux, ne pas atteindre le quorum en raison de querelles internes. SolidaritéS et le Parti du travail, les deux formations d’Ensemble à Gauche, présentent ainsi chacun leurs propres candidats, ce qui conduira inévitablement à une dispersion des voix. Or, sans eux, difficile d’imaginer les Verts et les Socialistes obtenir 41 sièges sur 80.

Au centre de l’échiquier politique, un nouveau parti pourrait faire son apparition: les Vert’libéraux. Lesquels se sentent aussi pousser des ailes avec la vague verte. On scrutera aussi le score du MCG, dont le déclin a été entrevu lors des dernières élections cantonales.

Important «tournus»

Le Conseil administratif, pour sa part, s’apprête à connaître un renouvellement de grande ampleur. Quatre magistrats sur cinq ne se représentent pas. Seul le socialiste Sami Kanaan convoite un nouveau mandat. «C’est assez rare qu’il y ait autant de tournus dans un Exécutif», relevait récemment le politologue à l’Université de Genève Pascal Sciarini.

Forcément, cela aiguise les appétits. Ils sont pas moins de quinze à s’être portés candidats. Parmi eux, des conseillers municipaux expérimentés, comme, à droite, la PDC Marie Barbey-Chappuis, le PLR Simon Brandt et le MCG Daniel Sormanni, ainsi qu’un ancien conseiller d’État, Luc Barthassat.

Quelle alliance à droite?

La droite, justement, poursuit l’objectif d’augmenter sa représentation au sein de l’Exécutif. Cela fait plus de vingt ans qu’elle n’occupe plus qu’un seul siège au Palais Eynard. La gauche est historiquement majoritaire en Ville. Elle impose aussi une «logique de bloc» à laquelle la droite n’a jusqu’ici pas su répondre. La semaine dernière, le PLR, tout en martelant que la gauche devait «apprendre à partager le pouvoir», a appelé à former l’alliance «la plus large possible à droite», en incluant le PDC et les Vert’libéraux, mais aussi l’UDC et le MCG. Lors des précédentes élections, ces velléités d’ouverture davantage à droite avaient buté sur le refus du PDC.

Dernier enjeu: la participation. Elle n’a pas dépassé la barre des 40% lors des élections fédérales de l’an dernier et des cantonales de 2018.